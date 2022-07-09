Kuruyemişçilerde bayram telaşı geç saatlere kadar sürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuruyemişçilerde bayram telaşı geç saatlere kadar sürdü

İhlas Haber Ajansı - Tunay Özdemir - Yerel
 - Güncelleme:

Kuruyemişçilerde bayram telaşı geç saatlere kadar sürdü Tekirdağ'da kuruyemişçilerin bayram mesaisi gece saatlerine kadar devam etti.

Kuruyemişçilerde bayram telaşı geç saatlere kadar sürdü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da kuruyemişçilerin bayram mesaisi gece saatlerine kadar devam etti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren kuruyemiş dükkanları Kurban Bayramı arifesinde gece saatlerine kadar devam etti. Vatandaşlar bayramda ziyarete gelecek misafirlerine ikram etmek için taze çekilmiş Türk Kahvesi, kuruyemiş, şekerleme ve kolonya gibi ürünlere yoğun talep gösterirken işletmeciler yaşanan yoğunluktan memnun olduklarını dile getirdiler.

İşletme sahiplerinden olan Alpaslan Demir, müşterilerin yoğun talebinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, "İşyerimizde 36 senedir kuruyemiş işi yapıyoruz. Bayram olduğu için yoğunluk var tabii ki. Bayram olduğu için bayram şekeri, kolonya, kahve gibi her türlü gıda ürünleri gitmekte. Çerez biraz yavaş kalıyor tabii ki, bayram olduğu için bayram şekeri ve kolonya gidiyor. Kurban Bayramı tüm İslam alemine hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Bayram alışverişi yapan vatandaşlar ise şekerleme ve lokum alacaklarını belirterek tüm İslam aleminin bayramını kutladıklarını belirttiler.

İhlas Haber Ajansı / Tunay Özdemir - Yerel

Kurban Bayramı Tekirdağ Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title