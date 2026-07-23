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Tadını kumdan alan lezzet: Gercüş'ün bin bir zahmetle yapılan kumda leblebisine yoğun ilgi

Tadını kumdan alan lezzet: Gercüş'ün bin bir zahmetle yapılan kumda leblebisine yoğun ilgi
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Batman'ın Gercüş ilçesinde kadınların büyük emekle hazırladığı kumda leblebi, odun ateşinde kızdırılan kumda kavrularak eşsiz lezzetiyle sofralara ulaşıyor. Geleneksel yöntemlerle yapılan bu leblebi, sabır ve ustalık gerektiriyor.

Batman'ın Gercüş ilçesinde, geleneksel yöntemlerle ve büyük bir emekle hazırlanan "kumda leblebi", eşsiz lezzeti ve yapımındaki zahmetle dikkat çekiyor. Yıllardır süregelen bu geleneksel lezzet, ateşte ısınan özel kumun içinde kavrularak sofralara ulaşıyor.

Gercüşlü kadınların elinde sanata dönüşen kumda leblebinin yapımı oldukça meşakkatli bir süreç gerektiriyor. Odun ateşinde büyük kazanlara konulan nohutlar, kıvamına gelip yumuşayana kadar özenle kaynatılıyor. Kalın bir sacın üzerine konulan özel kum, odun ateşinde iyice kızdırılıyor. ızgın kuma bırakılan haşlanmış nohutlar, yanmaması ve eşit pişmesi için yaklaşık 10 dakika boyunca durmadan karıştırılıyor. Altın sarısı rengini alan ve iyice kavrulan leblebiler, kumdan ayrılması için elekten geçiriliyor. Kumundan arındırılan leblebiler çuvallara konularak ovuluyor ve dış kabuklarından temizleniyor. Son bir kez daha elekten geçirilen leblebiler, damak çatlatan son haliyle tüketime hazır hale getiriliyor.

Yapılışı hakkında bilgi veren Avniye Turan, leblebinin sırrının sabır ve kızgın kumda saklı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Nohutlarımızı önce odun ateşinde yumuşayana kadar kaynatıyoruz. Ardından sac üzerindeki kumumuz kızarana kadar ateşte bekletiyoruz. Nohutları kızgın kuma atıp yaklaşık 10 dakika hiç durmadan karıştırarak kavuruyoruz. Piştikten sonra soğumaya bırakıp elekten geçiriyoruz. Kum bir tarafa, leblebi bir tarafa ayrılıyor. Daha sonra çuvallara koyup kabuklarını soyuyoruz ve tekrar eleyerek hazır hale getiriyoruz. Bu leblebinin asıl lezzeti ve o özel aroması kumda pişmesinden geliyor. "

Doğallığı ve geleneksel pişirilme yöntemiyle bölge halkının vazgeçilmez tatları arasında yer alan kumda leblebi, emek veren kadınların elinde yaşatılmaya devam ediyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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