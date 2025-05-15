Kullanılan ilaçlar ve hareketsiz yaşam erkeklerde ereksiyon kaybı oluşturuyor

Erkeklerde sertleşme sorununu gidermek için kulaktan dolma ilaçların kullanımı kalıcı zararlar verebiliyor

DENİZLİ - Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Alper Başakçı, cinsel işlev bozuklukları arasında en büyük sorunlardan biri olan sertleşme sorunu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kullanılan ilaçların erkeklerde ereksiyon kaybı olduğunu ifade eden Op. Dr. Başakçı, "İnternetten araştırarak veya kulaktan dolma sözlerle ilerlememek gerekiyor. Kesinlikle bu tür rahatsızlığı olan hastalarda yanlış ilaç kullanımı kalıcı zararlar verebilir" dedi.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Alper Başakçı, erkeklerin en büyük sorunlarından biri olan sertleşme sorunu hakkında neden olabileceği ve tedavilerini değindi. 2000 yılından sonra ortaya çıkan stres faktörlerinin etkisiyle beraber erektil disfonksiyon veya iktidarsızlıkların 40 yaşından sonra çoğu erkeğin başında dert olduğunu belirten Üroloji Uzmanı Op. Dr. Başakçı, sebepler arasında stres, tansiyon, şeker hastalıkları ve sigara kullanımı, hareketsiz yaşam, spor yapılmaması, kilo alma, kullanılan ilaçlar, tansiyon ilaçları, şeker ilaçlarının kullanılmasıyla beraber ereksiyon kaybı olacağını belirtti. Bu tür rahatsızlarda artış olduğunu ifade eden Üroloji Uzmanı Op. Dr. Başakçı, "Bu tür hastalar artık bizim beraber yani doktora başvurmada bir artış olmakta insanından utanmadan bize başvurmakta. Eskiden bunlar genellikle kulaktan kulağı dolma şeylerle anlatılan veya birbirlerine danışılan rahatsızlıklardan birisiydi. Şimdi artık hastalarımız bize gelip bu konuyla ilgili danışıyorlar ve tedavilerini almaktalar" dedi.

"Hastaların tedavi sürecinde eşleriyle beraber gelmesi süreci daha da kolaylaştırıyor"

Hastaların eşleri ile birlikte gelmelerini ve muayene esnasında yanlarında olmasını öneren Üroloji Uzmanı Op. Dr. Alper Başakçı, "Hastalarımızı değerlendiriyoruz ve muayeneye başlıyoruz. Kan tahlilleri yapıyoruz ve kolesterol, şeker, hormon eksikliği veya başka sıkıntıları olup olmadığını bakıyoruz. Bunların dışında penil dopler dediğimiz penisin artar ve toplar damalarını inceliyoruz. Değerlendirmeleri yaptıktan sonra hastayla oturup birebir konuşuyoruz. Genellikle hastalarıma, eşleriyle beraber gelmesini, birlikte tedavi olmasını önermekteyim. Çünkü tek başına olacak bir tedavi yöntemi değildir" dedi.

"Gençlerde; stres, performans aksiyetisi ve başarı sıkıntısı yaşıyor"

En önemli cinsel organının beyin olduğunu ve son zamanlarda gençlerde de sorunların olduğu ve yaşadıklarını dile getiren Üroloji Uzmanı Op. Dr. Başakçı, "En önemli cinsel organımız, beynimizdir. Ne yazık ki Türkiye'de bu yanlış anlaşılıyor ve bilinmiyor. Sadece penis odaklı ve performans olarak düşünüldüğü için seksi ve cinselliği pek bilinmediği için bu tür sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. Stres bilinçaltında yaşanılan, performans aksiyetesi, başarı sıkıntısı gibi sebeplerden dolayı özellikle genç insanlarda bu tür sıkıntıları da görmeye başladık. Bu tür hastalar geldikleri zaman biz ilk önce bunun psikolojik veya organik olarak ikiye ayırıyoruz ve buna göre tedaviyi planlıyoruz" diye konuştu.

"Tedaviye göre bizim kontrolümüz altında ilaçlar öneriyoruz"

Tedavi sürecinden bahseden Üroloji Uzmanı Op. Dr. Alper Başakçı, "Hasta da eğer rahatsızlık varsa eczanede satılan ilaçlardan öneriyorum. Öbür türlü, macunlar, ilaçlı sıvı gıda gibi ürünleri önermiyorum çünkü içerik olarak ne var ne yok bilemiyoruz. Tedaviye göre bizim kontrolümüz altında ilaçlar öneriyoruz. Bunun dışında son zamanlarda şok dalga tedavisi dediğimiz penise şok dalga tedavisi uyguluyoruz. Burada amacımız penisin kanlanmasını artırarak daha çok kan gitmesini sağlıyoruz. Bu sayede ereksiyon sağlamak ve yaklaşık yüzde 60-70 gibi başarı şansı var. Eksozom dışında kök hücre tedavisi gibi seçenekler de var. Bunlar regeneratif tedavi yöntemleridir. Hastaya zarar vermeden dışarıdan veya hastanın kendinden aldığımız kan veya yağı dokusuyla beraber uyguladığımız penisin yeniden yapılanması, nerede bir eksik varsa, damar kas veya sinirde bir problem varsa bunun tedavi edilmesi ve başarı oranını da çok arttırmakta ve hasta ilaç kullanmadan, yan etkisi olmadan büyük bir başarı oranıyla tedavisini yaptırılmaktadır" dedi.

"İnternetten araştırarak veya kulaktan dolma sözlerle ilerlememek gerekiyor, kesinlikle bu tür rahatsızlığı olan hastalar üroloji uzmanlarına başvurmalıdır"

Bu tür hastalıkların tedavisi olduğunu ve sadece internetten araştırarak veya kulaktan dolma bilgilerle ilerlememek gerektiğini kesinlikle üroloji uzmanlara danışarak, ona göre bir tedavi planlanması yapılması gerektiğini belirten Üroloji Uzmanı Op. Dr. Başakçı, "Bazen de uygulanan tedavi süreçlerine yanıt vermeyen ağır hastalarımız var. Bu hastalarımıza tabi ki en son olarak mutluluk çubuğu veya penis protezi dediğimiz yöntemlerle tedavisini gerçekleştiriyoruz. Mutluluk çubuğu tedavisi hakkında vatandaşımız çok bilgi sahibi olmadığı için korkuyor. Genellikle hastalarımız 3 parçalı penis protezi tedavisini başvuruyor. Hastalarımıza yaklaşık 1 -1,5 saat süren bir operasyonla bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Altı haftanın ardından ise normal cinsel hayatına dönebilmektedir. Bu operasyon ise yüzde 90-95 oranında başarı elde ediyoruz. Yani bu tür hastalıkların tedavisi vardır. Sadece internetten araştırarak veya kahvede arkadaşlarından duyarak bir tedaviye başlanmaması, mutlaka bir üroloji uzmanlarına danışması ve ona göre bir tedavi planlanması yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Yanlış ilaç kullanımı kalıcı zararlar verebilir"

İnternetten araştırarak veya kulaktan dolma ürünler kullanıldığı zaman karaciğer ve böbreğe zarar verdiğini veya kalıcı zararların oluşturabileceğini ifade eden Üroloji Uzmanı Op. Dr. Başakçı, "En çok Google'da aratılan şeyler arasında cinsellik ve seks ile ilgili olan ilaçlar ve sorunlar yer alıyor. Aktarlardan aldıkları macun dedikleri şeylerin içinde de ilaç bulunuyor. Bu ilaçları tabi ki ne kadar dozda veya ne kadar etkili olduğunu biz bilemiyoruz ve bu tür şeyleri kullanan hastalarda karaciğer ve böbreğe zarar veren veya kalıcı zarar veren hastalar olabiliyor. Karaciğerde ve böbrekte sıkıntı oluşturan durumlara kadar ilerleyebiliyor. O yüzden bizim önerimiz içerik olarak bilmediğiniz şeyleri kullanmamamız gerekiyor. Bir uzman doktor kontrolünde kullanırsanız çok daha başarılı ve yan etkisi daha az olan bir tedavi yöntemi olmuş olur" diye konuştu.