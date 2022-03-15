Kula'da şehitler anısına fidan dikildi

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Manisa'nın Kula ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında kahraman şehitlerin anısına fidan dikim etkinliği gerçekleşti.

Kula'da Rafet Üçelli Ortaokulu tarafından düzenlenecek olan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Orman İşletme Şefliği'nin önderliğinde fidan dikim etkinliği gerçekleşti. Protokol üyeleri, öğrenciler ve kurumların katıldığı etkinlikte, Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikilen Körez Mahallesi'ndeki araziye yeni fidanlar dikilip sulandı. Bu fidan dikim etkinliği ile o bölgedeki tüm arazilere fidan dikilmiş oldu.

Genç çift aile fidanları dikti

Fidan dikim etkinliği bir yandan da renkli görüntülere sahne oldu. Rafet Üçelli Ortaokulu'nda Fen Bilimleri öğretmeni olarak görev yapan Selçuk Şentürk ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kula Gençlik Merkezi'nde Gençlik Lideri olarak görev yapan Sergül Şentürk çifti, aile fidanlarını dikti. Hem fidan diken öğrencilere yardımcı olup öğrencilere doğaya faydalı olmaları konusunda nasihatler veren genç çift, hem de ellerine aldıkları fidanları toprakla buluşturup can suyu verdi.

Doğaya yeni fidanlar kazandırmanın mutluluk verdiğini ifade eden Şentürk çifti, aynı zamanda öğrencilerle böylesine faydalı etkinlikler yapmanın gururunu anlattı.

Fidan dikim etkinliğine Kaymakam Kemal Duru, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurettin Yarımçam, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aybüke Aslı Ayyıldız, Gençlik Merkezi lideri Sergül Şentürk, genç gönüllüler, kurum amirleri, kolluk kuvvetleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. - MANİSA