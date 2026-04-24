Küçük yaşta büyük an: 9 yaşında 3 bin kişiye ilk hutbesini okudu

Kocaeli'de 9 yaşındaki Erdem Demirkır, 3 bin kişinin katıldığı cemaatte ilk hutbesini okuyarak büyük takdir topladı. Hutbede eğitim, ilim ve güzel ahlakın önemine dikkat çeken Demirkır, hafız olmak istediğini ve bu çalışmalar sayesinde derslerinde de ilerleme kaydettiğini dile getirdi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Ulu Cami'de 9 yaşındaki Erdem Demirkır, yaklaşık 3 bin kişinin bulunduğu cemaatin karşısında ilk kez cuma hutbesi okuyarak ailesine büyük gurur yaşattı. Küçük yaşına rağmen sergilediği performans, camide bulunanlar tarafından ilgi ve takdirle karşılandı. Erdem Demirkır hutbesinde eğitim, ilim ve güzel ahlakın İslam dinindeki önemine dikkat çekerek, bireyin hem kendisine hem topluma karşı sorumluluk taşıdığını vurguladı. Saygı, şefkat ve adaletin güçlü bir toplumun temelini oluşturduğunu ifade eden Demirkır, Peygamber Efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) örnek ahlakının rehber alınması gerektiğini söyledi. Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulup ilim ve ahlaka yönlendirilmesinin önemine değinerek, erdemli bir toplumun ancak bu değerlerle mümkün olacağını belirtti.

"Camiye geldiğim zaman kendimi çok huzurlu ve mutlu hissediyorum"

3. sınıfa giden Erdem Demirkır, "İkinci sınıfta Kur'an-ı Kerim öğrenmeye başladım. Daha sonra Kemal Aydıner hocamızla tanıştım ve onun rehberliğinde hem Kur'an-ı Kerim okumayı hem de duaları öğrenmeye devam ettim. Şu anda haftada dört gün akşamları Kur'an okumaya geliyorum. Bu süreç benim için çok önemli bir değişim oldu. Arkadaşlarım dışarıda oyun oynarken biz burada Kur'an okuyoruz. Bazen aynı sayfayı defalarca tekrar ediyoruz. Haftanın dört günü düzenli olarak camiye geliyoruz. Burada hem Kur'an eğitimi alıyoruz hem de namazlarımızı kılıyoruz. Yaklaşık bir saat süren derslerin ardından eve gidiyoruz. Camiye geldiğim zaman kendimi çok huzurlu ve mutlu hissediyorum" diye konuştu.

"Bu eğitim süreci başladıktan sonra derslerimde de büyük bir ilerleme oldu"

Konuşmasını sürdüren Erdem Demirkır, "Camiye geldiğimizde sadece okumakla kalmıyoruz, arkadaşlarımla birlikte sistemli şekilde çalışıyoruz. Zaman tutarak Kur'an okuyoruz. Örneğin bir sayfayı okurken ne kadar sürede bitirdiğimizi ölçüyoruz. Kaç dakika sürdüğünü bir kağıda yazıyoruz. Ertesi gün geldiğimizde tekrar kontrol ediyoruz. Daha hızlı okuyup okuyamadığımızı, ilerleme olup olmadığını birlikte değerlendiriyoruz. Bu şekilde hem kendimizi geliştiriyoruz hem de daha disiplinli çalışmayı öğreniyoruz. Bu eğitim süreci başladıktan sonra derslerimde de büyük bir ilerleme oldu. Hem okul derslerimde hem de Kur'an eğitimimde daha başarılı hale geldim. Camiye gelmeye başladıktan sonra özgüvenimin arttığını da hissediyorum. Artık daha rahat konuşabiliyor, kendimi daha iyi ifade edebiliyorum" şeklinde konuştu.

"Çok heyecanlandım"

Bugün kendisi için çok özel bir gün olduğunu söyleyen Erdem Demirkır, "Yaklaşık 3 bin kişilik bir cemaate hutbe okudum. Çok heyecanlandım. İlk başta okuyamayacağımı düşündüm ama yine de devam ettim ve okuyabildim. Hatta hatasız bir şekilde tamamlamış olmak beni çok mutlu etti. Bu deneyim benim için unutulmaz oldu. İleride büyüdüğümde abim gibi hafız olmak ve imam olmak istiyorum. Bu yolda ilerlemek ve insanlara faydalı olmak en büyük hedefim. Ayrıca arkadaşlarımın da bu süreci yaşamasını, onların da benim gibi huzur bulmasını ve mutlu olmasını istiyorum. Bu mutluluğun herkes tarafından yaşanmasını isterim" ifadelerini kullandı.

"İnşallah başarılı bir eğitmen olur"

Çocuğu ile gurur duyduğunu söyleyen baba Hasan Demirkır, "Çocuğumuz yazın Kur'an kursuna başladı. Kemal Aydıner hocamızın sayesinde bu seviyeye geldi. Çocuklara doğru eğitim verildiğinde nerelere ulaşabileceklerini hep birlikte gördük. Bugün de hutbe okudu. Allah geleceğini daim eylesin. İnşallah başarılı bir eğitmen olur. Şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

"Emeğimin karşılığını görmek beni mutlu etti"

Cami imamı Kemal Aydıner ise "Elimizden geldiğince çocuklarımızı eğitmeye, imanlı ve ahlaklı bir nesil yetiştirmeye gayret ediyoruz. Özellikle günümüzde yaşanan olumsuzluklar karşısında; Allah'ını, peygamberini, kitabını bilen, vatanına ve milletine bağlı bireyler yetiştirmek en büyük hedefimiz. Bugün benim için çok özel bir gündü. Bir hocanın emeğinin karşılığını görmesi, tıpkı dikilen bir ağacın meyve vermesi gibi büyük bir mutluluk. Evladımızın, beklediğimin de ötesinde güzel ve etkili hutbe okuması beni gerçekten duygulandırdı. Cemaatimizden de çok güzel geri dönüşler aldık. Bu yaşta çocukların yetişmesi, herkes tarafından büyük memnuniyetle karşılanıyor" dedi.

"7 öğrencime özel eğitim veriyorum"

Geçen yaz döneminde Demirkır ile birlikte istekli öğrencileri çalıştırmaya başladığını söyleyen Aydıner, "Bu öğrencilerle hem Kur'an-ı Kerim öğreniyor hem de ahlak ve İslam terbiyesi üzerine çalışıyoruz. Amacımız; kendi başına yetişebilen, toplum karşısında hitap edebilen ve özgüveni gelişmiş bireyler yetiştirmek. Bugün burada güçlü bir şekilde okumaları ve kalabalık cemaate hitap edebilmeleri gerçekten takdir edilecek bir durum. Yaz döneminde 400-500 civarında öğrencimiz oluyor. Şu anda ise daha özel eğitim verdiğimiz yaklaşık 6-7 öğrencimiz var ve bu grupla yıl boyunca çalışmaya devam ediyoruz. Bu uygulama aslında çok yaygın değil. Çocukların bu şekilde örnek bireyler olarak yetişmesi için bu fikri ben önerdim. Başlangıçta çekinme, utanma ve özgüven eksikliği gibi zorluklar yaşandı. Ancak düzenli çalışmalarla bu engelleri aştık. Sabah ve akşam belirli bir program dahilinde yaptığımız çalışmalar çocuklarımızı bu seviyeye getirdi" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı