TEKNOFEST Kuantum Teknolojileri Yarışması 2026 Finali Başlıyor

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Kuantum Teknolojileri Yarışması 2026'da final heyecanı başlıyor. 142 takım ve 535 katılımcının başvuru yaptığı yarışmanın finalinde yazılım kategorisinde 10, donanım kategorisinde ise 8 takım toplamda 77 katılımcı yarışacak.

TÜBİTAK, Bilişim Vadisi ve ComPro yürütücülüğünde TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Kuantum Teknolojileri Yarışması 2026'da final heyecanı başlıyor. Türkiye'den ve yurt dışından üniversite öğrencileri, mezunlar ve genç araştırmacıları kuantum teknolojileri alanında özgün çözümler geliştirmeye teşvik eden yarışma iki kategoriden oluşuyor. 142 takım ve 535 katılımcının başvuru yaptığı yarışmanın finalinde yazılım kategorisinde 10, donanım kategorisinde ise 8 takım toplamda 77 katılımcı yarışacak.

Kuantum teknolojilerinin sağlık, enerji, üretim, malzeme bilimi, biyokimya, finans, lojistik ve siber güvenlik başta olmak üzere stratejik alanlarda oluşturabileceği dönüşüme dikkat çekmeyi amaçlayan yarışma, genç yeteneklere yalnızca teorik bilgi değil, doğrudan uygulama ve deneyim kazanma imkanı da sunuyor.

İki kategoride iki farklı kuantum mücadelesi

Yarışmanın Yazılım Kategorisi - Kuantum Hackathon etabında katılımcılar, kentlerin geleceği açısından kritik öneme sahip "Su Kaynakları ve Dağıtım Ağında Dinamik Tahsis Optimizasyonu" problemini ele alacak. Finalist ekiplerden; enerji maliyetlerini, şebeke kayıplarını ve rezervuar dengesini gözetirken kesintisiz su temininin sağlanmasına yönelik karar destek çözümleri geliştirmeleri bekleniyor. Ekipler bu kapsamda kuantum annealing ile klasik-kuantum hibrit çözücü ve yöntemlerden yararlanarak karmaşık bir şehir altyapısı problemini optimize etmeye çalışacak.

Yazılım kategorisi final etabı 28-30 Ağustos'ta Bilişim Vadisi Gebze Yerleşkesi'nde

Yazılım kategorisine 97 takım ve 356 üye başvururken, bu ekiplerden 10 takım ve 40 üye finale yükseldi. Final etabı 28-30 Ağustos 2026 tarihleri arasında Bilişim Vadisi Gebze Yerleşkesi'nde düzenlenecek. Finalde ekipler, 24 saatlik büyük sınamada kod, nihai rapor ve sunumlarıyla değerlendirilecek.

Kuantum çipi üzerinde gerçek zamanlı uygulama

Yarışmanın Donanım Kategorisi ise genç mühendis ve araştırmacıları kuantum donanımının en ileri uygulama alanlarından biriyle doğrudan buluşturacak. Finale kalan ekipler; transmon kübit tasarımı, simülasyonu, mikrodalga kontrol ve okuma altyapısı konularındaki yetkinliklerini, seyreltili soğutucu sistemlerinde gerçek zamanlı uygulamalarla gösterecek. Kuantum Metroloji Laboratuvarında gerçekleştirilecek final etabında ekipler, doğrudan bir kuantum işlemci çipi üzerinde genişbant ve güç spektroskopisi, Rabi, Ramsey ve tek - atış okuması gibi kalibrasyon çalışmalarını gerçekleştirecek. Bunun yanında kübitlerin T1 ve T2 süreleri ile kapı verimlilikleri (fidelity) ölçülerek kuantum işlemcinin performansı değerlendirilecek.

Donanım kategorisi final etabı 26-28 Ağustos'ta TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde

Donanım kategorisine 45 takım ve 179 üye başvururken, 8 takım ve 37 üye finale kalmaya hak kazandı. Donanım kategorisinin final etabı 26-28 Ağustos 2026 tarihlerinde TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde gerçekleştirilecek. Finalist ekipler uygulamalarını tamamladıktan sonra sunum ve final raporlarını jüriye sunacak.

Gençlerin kuantum teknolojileriyle gerçek problemlere çözüm üretmesi hedefleniyor

Kuantum Teknolojileri Yarışması, kuantum alanında insan kaynağının gelişimini desteklemeyi ve gençlerin bu alandaki motivasyonunu artırmayı hedefliyor. 1980'li ve 1990'lı yıllarda ağırlıklı olarak teorik ve deneysel çalışmalarla ilerleyen kuantum teknolojileri, 2000'li yıllardan itibaren somut uygulamalarla birlikte hız kazandı. Günümüzde kuantum bilgi-işlem, kuantum algılama ve kuantum haberleşmesi başlıkları, geleceğin kritik teknoloji alanları arasında değerlendiriliyor.

Özellikle kuantum bilgi-işlem; optimizasyon, karmaşık sistemlerin simülasyonu, makine öğrenmesi ve büyük veri analizi gibi yüksek hesaplama gücü gerektiren problemlerde yeni çözüm imkanları sunuyor. Klasik yarı iletken mimarilerin fiziksel ve mühendislik sınırlarına yaklaşmasıyla birlikte kuantum teknolojileri; sürdürülebilir, enerji etkin ve yüksek performanslı hesaplama çözümleri açısından stratejik önem taşıyor.

Finalistler ödül için yarışacak

Yarışmada her iki kategorinin dereceye giren ekiplerini önemli ödüller bekliyor.

Yazılım Kategorisi: Birinci: 200.000 TL, ikinci: 175.000 TL, üçüncü: 150.000 TL

Donanım Kategorisi: Birinci: 200.000 TL ( 15.000 TL danışman ödülü ), ikinci: 175.000 TL ( 12.000 TL danışman ödülü ), üçüncü: 150.000 TL ( 10.000 TL danışman ödülü )

Kaynak: İhlas Haber Ajansı