KTO Başkanı Gülsoy: "30 Ağustos zaferi Cumhuriyetimizin diriliş müjdesidir"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Gülsoy, "Bu büyük zafer, bu topraklardaki son şaheserimiz olan Cumhuriyetimizin diriliş müjdesidir" dedi.

Başkan Ömer Gülsoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"26 Ağustos 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Savaşı ile vatan topraklarımız kurtarılmış, Türk Milleti Hürriyet ve Bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur. 30 Ağustos Zaferi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu müjdeleyen bir cemredir. Aziz milletimizin, bin yıldır yaşadığımız bu topraklarda, ilelebet kalma kararlılığının bir göstergesi ve ilanıdır. Diğer taraftan, bu büyük zafer, köşeye sıkışmış, işgale uğramış, darda kalmış, şehit olmuş, canı yanmış, inancı ve kararlılığı dışında her şeyini kaybetmiş olan aziz milletimizin neleri başarabileceğini tüm dünyaya net olarak göstermiştir. Bilinmelidir ve hiç unutulmamalıdır ki; bu topraklarda bin yıllık kökleri olan 30 Ağustos ruhu, 101'inci yılında da hala canlıdır, diridir, yaşamaktadır. Bu ruh, birlik ve beraberliğimizin güç kaynağıdır. Milletçe bağımsız yaşama irademizin nişanıdır. Bugün milletçe aynı ruh ile mücadele veriyoruz. Birliğimizi ve bütünlüğümüzü tehdit edenlere karşı vatan için, şanlı bayrağımız için candan, yardan ve serden geçmeye hazır ve kararlıyız. Dün Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Büyük Taarruz'da olduğu gibi, yakın dönemde 15 Temmuz'da olduğu gibi, bugün ve yarın da bekamıza sahip çıkacağız. Kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Aziz milletimizin müşterek hissi olarak, "Bağımsızlık benim karakterimdir" demiştir. Bir asır sonra, milletçe biz de aynı düşünceyle, büyük zaferi idrak edeceğiz ve "Bağımsızlık bizim karakterimizdir" diyeceğiz. Bir ve beraber var olacağız, bir olacağız, hür olacağız. Bu ikrarla, bu topraklarda yaşamaya, atalarımızın bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkacağız. Bugün bizlere düşen, bütün imkansızlıklara, bütün yokluklara rağmen türlü zorlukları aşarak kurduğumuz cumhuriyetimizi, birlik ve beraberlik içinde, bin yıldan bu yana sürdürdüğümüz kardeşlik ruhu içinde daha da yüceltmek, daha da güçlendirmek olmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti devleti, Milletiyle bölünmez bir bütündür, Türk milleti, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, sonsuza kadar ilelebet hür ve bağımsız yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, büyük zaferin 101'inci yıldönümünde; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; bu toprakların bedelini canlarıyla, kanlarıyla, alın terleriyle ödeyen ve bizlere bırakan, al bayrağımıza rengini verin Aziz Şehitlerimizi ve kahraman Gazilerimizi bir kere daha rahmet ve minnet ve şükranla yad ediyor, tüm halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. " - KAYSERİ