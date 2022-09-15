KTO, A Sınıfı Oda Akreditasyon Sertifikası aldı

Körfez Ticaret Odası (KTO), 5 yıldızlı A Sınıfı Oda Akreditasyon Sertifikası aldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Akreditasyon Kurulu tarafından yürütülen Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi sertifika töreni, Ankara'da gerçekleştirildi. TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonunda düzenlenen törene, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve akreditasyon sertifikası almaya hak kazanan oda ve borsaların temsilcileri katıldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, söz konusu sertifikanın oda ve borsaların verdiği hizmetin bir belgesi olduğunu söyledi. Akreditasyon denetim sürecini başarıyla tamamlayan 150 oda ve borsanın akreditasyon sertifikalarını alacağını ifade eden Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa temsilcilerinden bu belgelerini asmalarını rica etti. Hisarcıklıoğlu, dünyanın bir değişim ve dönüşümden geçtiğini belirterek, TOBB ve oda-borsa camiası olarak bu değişim ve dönüşümün öncüsü olmak zorunda olduklarını kaydetti.

TOBB İkiz Kuleleri'nde gerçekleşen sertifika törenine Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, KTO Meclis Başkanı Güngör Ayhan, meclis üyeleri, komite üyeleri, kadın ve genç girişimciler kurulu üyeleri de katıldı. Başkan Öztürk "Akreditasyon sistemleri çok çalışmayı, ekip olmayı gerektirir. Biz tüm KTO ailesi olarak hep birlikte çok çalıştık. Tüm ekip arkadaşlarımız bu sertifikayı almayı hak etti. A sınıfı akreditasyon sertifikamızla hizmet kalitemizi tescilledik. Tüm Oda organ üyelerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi. - KOCAELİ