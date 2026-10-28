KPSS için simit tezgahına not bırakan Sertkaya, Elazığ İl Müftüsü Bingöl ile görüştü

Elazığ'da KPSS Ortaöğretim sınavına girmek için simit tezgahına bıraktığı not ile dikkat çeken Barış Sertkaya, davet üzerine Elazığ İl Müftüsü Yusuf Bingöl ile bir araya geldi.

Elazığ'da geçtiğimiz günlerde düzenlenen KPSS Ortaöğretim sınavı öncesinde, sınav saatinin gelmesiyle tezgahını emanet edecek kimse bulamayan genç esnaf Barış Sertkaya, örnek bir davranışa imza atmıştı. Sertkaya, tezgahın üzerine "Simit 20 TL ücreti poşete bırak, sınava gireceğim" yazılı bir not bırakarak sınav salonunun yolunu tutmuş, simitlerini doğrudan vatandaşların vicdanına ve güvenine emanet etmişti. Elazığ İl Müftüsü Yusuf Bingöl, sergilediği toplumsal güven aşılayan hareketinden dolayı genç esnaf Sertkaya'yı makamında ağırladı. Gerçekleşen kabulde Müftü Bingöl, Sertkaya ile bir süre sohbet etti. Sergilediği güzel ahlak dolayısıyla Sertkaya'yı tebrik eden İl Müftüsü Yusuf Bingöl, dürüstlük örneği gösteren genç esnafa günün anısına özel bir hediye takdiminde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişi Mehmet Fatih Öner'in de hazır bulunduğu anlamlı kabul, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı