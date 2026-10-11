Kozan'da otomobilin motoru alev aldı, Soner Şengül yangın tüpüyle söndürdü

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ADANA'nın Kozan ilçesinde, seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangını, çevredeki esnaf Soner Şengül yangın tüpüyle söndürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'ta, M.İ. yönetimindeki 01 D 0725 plakalı otomobilin motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü, araçtan inerek yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangını fark eden çevredeki pastane sahibi Soner Şengül ise yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Şengül'ün yangını söndürdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

'ARACINIZDA MUTLAKA YANGIN TÜPÜ BULUNDURUN'

Yaşananları anlatan Soner Şengül, "Baktım, araç alev almış, yanıyor. Hemen yangın tüpünü alarak müdahale ettim ve söndürdüm. İster 100 bin liralık araca binin, ister 100 milyon liralık araca binin; aracınızda mutlaka yangın tüpü bulundurun" dedi. (DHA

Haber - Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN(Adana),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı