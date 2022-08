Köylüler, yetkililerden yol ve su talep etti

Malatya'nın Hekimhan ilçesi Kocaözü Mahallesi İpekyolu sakinleri, yollarının yapılmasını ve içme suyu sorununun çözülmesini istiyor.

Kırsal Mahalle sakinlerinden Mehmet Avcı yaptığı açıklamada, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a ricada bulunarak, sorunlarının ancak Gürkan'ın çözeceğini dile getirdi. Avcı, yollarının stabilize olmasından kışın çamurdan yazın ise tozdan muzdarip olduklarını vurguladı. Avcı, "Hekimhan ilçesi Kocaözü Mahallesi İpekyolu ile Kurşunlu Mahallesini birbirine bağlayan 14 kilometrelik bağlantı yolunun asfaltlanması, 2013 yılından beri her türeli mecrada gündeme getirmemize rağmen yapılmamaktadır. Aynı yol üzerinde bulunan evlere yine her türlü girişimde bulunmamamıza rağmen içme suyu sıkıntımız var. Bu yolu yaz aylarında günlük 500 civarında araç kullanmaktadır. Bu yol üzerinde bulunan kayısı bahçelerinden tonlarca organik kayısı üretilip Avrupa ya ihraç edilmektedir. Ekonomimize ve köylülerimize can veren bu yol ve su sorununun ivedilikle çözülmesini talep ediyoruz. Yapılmasını istediğimiz yol güzergahında alt yapı bulunup herhangi bir kamulaştırmaya ihtiyaç olmadığını belirtmek isterim. Stabilize toprak yollardan dolayı araçlarımız meyvelerimiz hayvanlarımız toza maruz kalmakta ve bu yüzden mağduriyet yaşamaktayız. Sayın Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a mağduriyetlerimizin giderilmesi için mahalle sakileri olarak ricada bulunuyoruz. Mahalle sakinleri olarak mağduriyetimizin giderilmesini sağlanırsa çok değerli Belediye Başkanımız Gürkan'ı köyümüze özel olarak davet edeceğiz" dedi. - MALATYA