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Köyceğiz Muhtarlar Derneği, Muhtarlar Günü'nde Atatürk büstüne çelenk sundu

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Köyceğiz Muhtarlar Derneği, Muhtarlar Günü'nde Atatürk büstüne çelenk sundu
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Hükümet Konağı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende Köyceğiz Muhtarlar Derneği Atatürk büstüne çelenk sundu; Başkan Sadık Karaduman konuştu, Kaymakam Mert Kumcu da katıldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Hükümet Konağı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi.

Program kapsamında Köyceğiz Muhtarlar Derneği tarafından Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Çelengin büste bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu. Muhtarlar Derneği Başkanı Sadık Karaduman günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını gerçekleştirdi. Dernek Başkanı Karaduman konuşmasında muhtarların devlet ile vatandaş arasında önemli bir görev üstlendiğini vurguladı. Tüm muhtarların Muhtarlar Günü'nü kutladı ve görevlerinde başarılar diledi. Tören, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. Törene Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, Köyceğiz Muhtarlar Derneği Başkanı Sadık Karaduman, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve davetliler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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