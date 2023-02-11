Üye Girişi
Haberi Paylaş

Köy kadınları depremzedeler için ateşin başına geçip ekmek yaptı

Yerel Haberler

Köy kadınları depremzedeler için ateşin başına geçip ekmek yaptı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde ateşin başına geçen köy kadınları, depremzedelere gönderilmek üzere ekmek, pide, katmer, gözleme yapıyor.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde ateşin başına geçen köy kadınları, depremzedelere gönderilmek üzere ekmek, pide, katmer, gözleme yapıyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma yol açan 7,7 ile 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde mağdur olan binlerce vatandaşın için yardım seferberliği devam ediyor. Depremin olduğu ilk andan itibaren maddi ve manevi çalışmalara destek veren Denizli'den duygulandıran yardımlar sürüyor. Acıpayam ilçesine bağlı Ovayurt Mahallesi'nde bulunan köy kadınları, kendi imkanları ile "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremdeki yaraları sarmaya çalışıyor. Bölgede ihtiyaç duyulan temel gıda ürünlerini hazırlamak için bir araya gelen ve malzemeleri toplayan hanımlar ateşin başına geçti. El birliği ile saatlerce depremzedeler için imece usulü bazlama, yufka, ekmek gibi temel ihtiyaçları yapan köy kadınları, belirlenen noktalara malzemeleri götürerek seferberliğini devam ettiriyor.

"10 ilimizde yaşanan depremle sarsıldık"

Meydana gelen afet sonrası mahallede yardım kampanyası başlattıklarını anlatan Ovayurt Mahallesi muhtarı Onur Karakuş, "Biz 10 ilimizde yaşanan depremle sarsıldık. Ülkemizde yaşanan bu afet sonrası burada yaşayan kadınlarımız kendi imkanları ile ekmek, bazlama, yufka gubi temel ihtiyaçları yaptılar. Oradaki vatandaşlarımıza elimizden geldiğince yardım malzemesi yollamaya çalışıyoruz. Olabildiğince desteklerimizi mahalledeki vatandaşlarımızla sürdüreceğiz" dedi. - DENİZLİ

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Acıpayam Denizli Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title