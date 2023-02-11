Köy kadınları depremzedeler için ateşin başına geçip ekmek yaptı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde ateşin başına geçen köy kadınları, depremzedelere gönderilmek üzere ekmek, pide, katmer, gözleme yapıyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma yol açan 7,7 ile 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde mağdur olan binlerce vatandaşın için yardım seferberliği devam ediyor. Depremin olduğu ilk andan itibaren maddi ve manevi çalışmalara destek veren Denizli'den duygulandıran yardımlar sürüyor. Acıpayam ilçesine bağlı Ovayurt Mahallesi'nde bulunan köy kadınları, kendi imkanları ile "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremdeki yaraları sarmaya çalışıyor. Bölgede ihtiyaç duyulan temel gıda ürünlerini hazırlamak için bir araya gelen ve malzemeleri toplayan hanımlar ateşin başına geçti. El birliği ile saatlerce depremzedeler için imece usulü bazlama, yufka, ekmek gibi temel ihtiyaçları yapan köy kadınları, belirlenen noktalara malzemeleri götürerek seferberliğini devam ettiriyor.

"10 ilimizde yaşanan depremle sarsıldık"

Meydana gelen afet sonrası mahallede yardım kampanyası başlattıklarını anlatan Ovayurt Mahallesi muhtarı Onur Karakuş, "Biz 10 ilimizde yaşanan depremle sarsıldık. Ülkemizde yaşanan bu afet sonrası burada yaşayan kadınlarımız kendi imkanları ile ekmek, bazlama, yufka gubi temel ihtiyaçları yaptılar. Oradaki vatandaşlarımıza elimizden geldiğince yardım malzemesi yollamaya çalışıyoruz. Olabildiğince desteklerimizi mahalledeki vatandaşlarımızla sürdüreceğiz" dedi. - DENİZLİ