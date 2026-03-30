Adalet ve Liyakatli Sendikalar Konfederasyonu AL-KON Genel Başkan Yardımcısı ve Demokrat Büro Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Mehmet Zülfikar Kotanlı; "Cumhuriyet narkoz değil 100 yıllık aydınlığın adıdır" dedi.

Kıotanlı, sözde yetkili sendika başkanının Cumhuriyet ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik haddini aşan ifadeleri hakkında yaptığı yazılı açıklamada; "Yetkili sendika başkanının, "Yiğit düştüğü yerden kalkar. Anadolu 100 yıllık narkozdan çıkıyor" şeklindeki, tarihsel gerçekleri çarpıtan ve Cumhuriyetimizin temellerine dil uzatan ifadelerin hafıza tutulmasından başka bir şey değildir" dedi.

Kotanlı açıklamasında; Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlığına karşı sözde yetkili sendika başkanının, milletimizin bağımsızlık mücadelesini ve Cumhuriyetimizin kuruluşunu hedef alarak sarf ettiği; "Yiğit düştüğü yerden kalkar Anadolu 100 yıllık narkozdan çıkıyor" ifadeleri, tam anlamıyla bir akıl tutulması ve tarih cehaletidir. Uyanışın Adı Cumhuriyet'tir: Sizin "narkoz" dediğiniz o süreç; bir milletin tebaa olmaktan çıkıp özgür bireyler haline geldiği, çağdaş dünyada yerini aldığı en büyük uyanış hamlesidir. Tarihi Tahrif Etmeye Gücünüz Yetmeyecek! Bağımsızlık karakterimizi ve Cumhuriyet'in kazanımlarını hedef alan bu talihsiz sözler, sadece cehaletin değil, aynı zamanda milli değerlerimize karşı duyulan husumetin dışa vurulmasıdır. Bu açıklamalar karşısında sessiz kalmamız mümkün değildir. Sizin "narkoz" diye tabir ettiğiniz o şanlı dönem; bu necip milletin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, yedi düvele karşı imanla, kanla ve canla verdiği onur mücadelesidir" dedi.

Kotanlı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Bu millet uyumamış, aksine 100 yıl önce esaret zincirlerini parçalayarak şaha kalkmıştır. Cumhuriyet, Yeniden Dirilişin Adıdır. Türk Milleti, Atatürk' Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurarak tebaa olmaktan çıkmış, özgürlüğünü ilan etmiştir. Bizim için bir uyanış ve şahlanış olan Cumhuriyet, anlaşılan o ki belli çevreler için bir "uyku" sebebi olmuştur. Ancak bilinmelidir ki; bu milletin en büyük uyanışı, tam da sizin karalamaya çalıştığınız o yenilikçi ruhla gerçekleşmiştir. Tarihi Tahrif Etme Çabalarınız Boşunadır! Bağımsızlık karakterimizi ve kurucu değerlerimizi "narkoz" olarak nitelendirmek, bu topraklar için can veren aziz şehitlerimizin hatırasına ihanettir. Sendikacı kimliği arkasına sığınıp milli değerlerimize dil uzatanlar, asıl "narkozda" olanın kendi zihniyetleri olduğunu fark etmelidirler. Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk ilke ve inkılapları ışığında ilelebet payidar kalacaktır. Bu millet ne esaret zincirlerini ne de bu zincirleri kıran kahramanlarını asla unutmayacaktır. Cumhuriyet'e ve kurucu değerlerimize yönelik her türlü saldırının karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı