Kosava Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç'ten Kumluca Belediyesi'ne Ziyaret

KUMLUCA, ANTALYA (ANKA) -

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu 23. Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali'ni bu yıl dolu dolu bir etkinlik programıyla düzenliyor. Festival Kapsamında 23. Geleneksel Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni geride bırakan Köleoğlu Yörük Göçü için hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu yılki Yörük Göçü etkinliğine uluslararası katılımcılar katılacak. Bunlardan birisi de Kosava Mamuşa Belediyesi bu yıl ilk kez katılarak etkinlik Yörük Türkmen Kültürü'nün yaşatıldığı Yörük Göçü etkinliği hakkında izlenim edinecekler. Kosava Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç başkan Köloğlu'nu makamında ziyaret ederek yaklaşan Yörük Göçü etkinliği için sohbet etti. Sohbette ayrıca kardeşlik protokolü imzalayacaklarının da müjdesini verdiler.

"BU YIL YİNE ÇOK ÖNEMLİ MİSAFİRLERİMİZ VAR"

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "Yörük Göçümüzle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Uluslararası boyutta olan dünyadaki Türklerin bir araya gelebildikleri Yörük Türkmen kültürünün yaşatıldığı bir yer noktasında Kumluca'mız çok iyi çalışmalar yapıyor. Yörük Göçümüzün uluslararası boyutta olmasından dolayı bu yıl yine çok önemli misafirlerimiz var. Kosava'dan Mamuş'a Belediye Başkanımız yanımızda. Kumlucamızda buradaki Yörük göçümüzde, Yörük Türkmen Kültürünün nasıl yaşatıldığıyla ilgili izlenimlerini yapacaklar. Bizlere katkılarından dolayı ben Kosava'daki Mamuş'a belediyemizin bütün ekiplerine buradan selamlar gönderiyorum. Belediye Başkanımıza da bu katkıyı koyduğu için çok teşekkür ediyorum" dedi.

"YÖRÜK TÜRKERİ'NİN GÖÇÜNÜ YERİNDE İZLEMEK İÇİN EKİBİMİZLE BERABER KUMLUCA'DAYIZ"

Kosava Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, "Uluslararası Festival düzeyinde olan Kumluca Belediyemizin düzenlemiş olduğu Yörük Türkleri Festivali Yörük Göçü'ne Kosava'daki tek Türk Belediye Başkanı olarak katılmaktan büyük bir onur duymaktayım. Ekibimizle beraber 700 sene önceki Anadolu'dan Balkanlara göçün bir daha temsili olarak Yörük Türkeri'nin göçünü yerinde izlemek için ekibimizle beraber Kumluca'dayız. Başkanımıza ve ekibine davetlerinden dolayı ne kadar teşekkür etsek azdır. İnşallah en kısa zamanda Antalya Kumluca Belediyesi'yle aramızdaki kardeşlik protokolünü de imzalayarak gidip gelmeler, göçlerin olduğu gibi akrabalık tohumlarını bir daha ekeceğiz. Evladı Fatihan olarak bir daha ben başkanımıza, ekibine ne kadar teşekkür etsek azdır. İnşallah en kısa sürede Başkanımızı Kosava Mamuşa'a da ağırlamaktan büyük onur ve gurur duyacağız" dedi.