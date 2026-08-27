Erzurum'da Koruyucu Aile Festivali Coşkusu

Erzurum'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Koruyucu Aile Festivali'nde 55 koruyucu aile ile 71 çocuk doyasıya eğlendi.

Olimpiyat Parkı'nda düzenlenen festivalde çocuklar ve aileler, gün boyunca çeşitli etkinliklere katıldı. Halat çekmeden ebru sanatına, koltuk kapmacadan çömlek yapımına kadar birçok etkinliğin yer aldığı festivalde çocuklar keyifli vakit geçirdi. Çocuklar ayrıca taş boyama ve kukla yapımı gibi atölyelere katılırken, geleneksel oyunlar ve müzik etkinlikleriyle de eğlendi. Festival kapsamında bazı koruyucu ailelere başarı belgeleri takdim edildi. Program, pasta kesiminin ardından devam eden etkinliklerle sürdü.

"İki tane kızım oldu"

İki kız çocuğunun koruyucu ailesi olan Münteha Yiğit, "İki tane kızım var, aldım. Çok memnunum. İyi ki de almışım diyorum. Benim bir tane oğlum var 32 yaşında, o İzmir'de. Şimdi dedim bir de kız alayım, iki tane de kızım oldu. Kardeş aldım ben, ayırmadık. Güzel oldu" dedi.

"Tüm vatandaşlarımızı koruyucu aile olmaya davet ediyoruz"

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ise koruyucu aileliğin önemine dikkat çekerek, "Koruyucu ailelik yalnızca bir hizmet modeli olmayıp aynı zamanda sevginin, merhametin, paylaşmanın ve gönüllü sorumluluğun en güzel örneklerinden birisidir. Bu yapılan iyiliklere biz de Erzurum özelinde Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak tüm vatandaşlarımızı koruyucu aile olmaya davet ediyoruz, bu noktada da destekliyoruz. Koruyucu Aile Festivali'nde istasyonlarımızda etkinlikler olarak çömlek sanatından icra edilecek ürünler söz konusu, burada çocuklarımız çömlek sanatını icra edecekler. Taş boyama var, kukla sanatını burada öğreniyorlar, burada kukla üretecekler. Ebru, hat, tezhip sanatlarımızla ilgili çalışmalarımız, atölyelerimiz var. Bunun haricinde yine çocuklarımızın eğlenmeleri için çuval oyunu, ip-halat germe ve gibi geleneksel oyunlarımız olacak, karaoke gösterimiz olacak ve toplu olarak da şunu ifade edelim: Çocuklarımız için keyifli vakit geçirecekleri bir alan ve saha oluşturacağız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı