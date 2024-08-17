Üye Girişi
Haberler

Korgeneral Halis Zafer Koç Sessizce Emekli Edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 yılı Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Terfi, Atama ve Emeklilik Kararnamesi yayınlanırken, Resmi Gazetede emekli olduğuna dair ismi bulunmayan ve sessizce emekli edilen Korgeneral Halis Zafer Koç'un bu durumu görev yaptığı yerlerdeki vatandaşları üzdü.

2024 yılı Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Terfi, Atama ve Emeklilik Kararnamesi yayınlanırken, Resmi Gazetede emekli olduğuna dair ismi bulunmayan ve sessizce emekli edilen Korgeneral Halis Zafer Koç'un bu durumu görev yaptığı yerlerdeki vatandaşları üzdü.

Sessizce emekli edilen Korgeneral Halis Zafer Koç, çalıştığı yerlerde görev bitiminde halk tarafından uğurlanmasıyla ve ayrım yapmadan herkesi kucaklamasıyla, vatandaşların kendisine bir şeyler anlatmak için jandarmanın kapısında oluşan kuyruklarla tanınmıştı. Zafer Halis Koç Paşa, terörle mücadele, asayiş, askeri teknik konuların yanında entellektüel kimliği, sakin mizacıyla görev yaptığı tüm bölgelerde vatandaşlara güven verip, 'Zafer baba' olarak anılıyordu. FETÖ mensupları tarafından Ergenekoncu, Atatürkçü diye kodlanarak fişlenen Zafer Paşa, 15 Temmuz'da Bilecik ilinde darbecilere geçit vermemişti. İnsanlara mesafe koymadan, fişlemeden iyi niyetle ve komutanca yaklaşıp sorunları çözdüğü için tüm görev yaptığı yerlerde 'Zafer baba' lakabı ile anılıyordu. Daha önce Atatürkçü Ergenekoncu diye fişlenen Zafer Paşa'nın sessizce emekli edilmesi vatandaşlarda üzüntüye neden oldu. Diyarbakır'da görev yaptığı süre içinde halk ile iç içe olması vatandaşları ayırmadan sorunları anında çözmesi ile tanınan ve bundan dolayı 'Zafer baba' olarak adlandırılan Halis Zafer Koç'un sessizce emekli edilmesine üzüldüklerini dile getiren vatandaşlar, Türkiye'nin yetiştirdiği değerlerden biri olan Türk Silahlı kuvvetleri ve Jandarma teşkilatına yıllarını veren Paşa'ya sivil hayatında başarılar dilediklerini söyledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sahil Güvenlik Komutanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Korgeneral Jandarma Jandarma Güvenlik Yerel Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Maximin pozisyonu kırmızı kart mı, sarı kart mı (Göztepe – Fenerbahçe)? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 18 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ali Koç'u kim ittirdi? Göztepe Fenerbahçe maçında Ali Koç'a kim saldırdı, adı ne? 18 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 18 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ali Koç'a ne oldu? (ALİ KOÇ GÖZTEPE) Göztepe maçında Ali Koç neden düştü, kim su attı? Osayi pozisyonu Penaltı mı? Göztepe Fenerbahçe penaltı kararı doğru mu? Göztepe golü neden iptal edildi? Göztepe Fenerbahçe iptal edilen gol faul mü değil mi? Fenerbahçe Göztepe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Göztepe maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Göztepe Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Göztepe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Phönix Lübeck B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Phönix Lübeck B.Dortmund ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Göztepe Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Ağustos Göztepe Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Göztepe Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı neden başlamadı? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor iptal mi, ertelendi mi? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Benfica Casa Pia maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Benfica Casa Pia ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı?
title