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Tunahan Yılmaz'ın babası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmadan gurur duyduğunu ifade ederek, 'Çocuklarımıza sahip çıktığı için ona sonsuz teşekkür ediyorum' dedi.

ANKARA (İHA) – Ankara'nın Keçiören ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmadan gurur duyduğunu ifade ederek, "Çocuklarımıza sahip çıktığı için ona sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Geçen yıl 7 Aralık'ta Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi'ndeki evinden çıkıp okuluna giderken boş arazide bulunan çok sayıda başıboş köpeğin saldırısına uğradıktan sonra ağır yaralanan Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz, geçtiğimiz hafta sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerini takip etmek için 'mağdur aile' sıfatıyla Meclis'e gitti.

Görüşmeler sırasında yasaya karşı olan bazı muhalefet milletvekilleri ile 'mağdur aile' sıfatı ile davet edilen aileler arasında gerginlik yaşandı.

"Milletvekillerini 8 saat boyunca saygı çerçevesinde dinledim"

Yılmaz, 8 saat boyunca milletvekillerini saygı çerçevesinde dinlediğini, zaman zaman ise konuşmalardan etkilenerek müdahale etmek istediğini ifade ederek, "Avukatımız, 3 ya da 4 defa 'sabret Halil Bey sıra size de gelecek' dedi. Mahra'nın babası Murat Bey'e 'dayanamıyorum' dedim. O da bana 'sakin olun', biz mağdur aile olarak geldik ve mağdur aileler nerede dediklerinde biz burada olmazsak olmaz' dedi. Onun konuşmasından sonra üç dört gün bile kalabilirdim. Zannedersem CHP Sinop Milletvekilimiz Barış Karadeniz, 'Çocuklarınıza sordunuz mu? Tarih bu kanlı yasaya tanıklık edecek' dedi. Benim tek amacım söz hakkı almaktı. Zaten umudum da bitmişti, kalmamıştı. Daha sonra tekrar döndü. Çocuklarımızdan bahsetti. 'Çocuklarınıza sordunuz mu?' dediğinde 'ben sordum' diye seslendim. Daha sonra ise bir tane milletvekilimiz 'sen kimsin?' diye seslendi ama kim olduğunu tam olarak hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

"Çok baskı ve tahrik vardı"

Mağdur aile sıfatı ile komisyonda yer aldığına değinen Yılmaz, "Çok baskı vardı, çok tahrikler vardı. Masalara vurmalar, ses yükseltmeler oldu. Ben daha önce hiç böyle bir ortamda bulunmadım" diye konuştu.

Öte yandan Yılmaz, yasa teklifinin Genel Kurul'da kabul edilmesine kadar sürecin takipçisi olacağını ve kendilerinin yanında olan herkese teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Grup Toplantısında yaptığı konuşmayı gururla dinledim"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBBM'de bugün gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısında yaptığı konuşmayı gururla dinlediğini ifade eden Yılmaz, "Ben iyi ki onun izinde gitmişim. İyi ki ona güvenmişim diyorum. Çocuklarımıza sahip çıktığı için ona sonsuz teşekkür ediyorum. Onu gerçekten çok seviyorum. Gerçekten ben de iyi değilim. Cumhurbaşkanımızın sahip çıktığı gibi hani orada bir kişi de çıkıp bize sözlü sahip çıksaydı. O beni çok üzdü abi. 'Çocuklarımızı alet etmeyin' diyen milletvekilinin sesi kulaklarımda çınlıyor. Çocuklarımızı alet etmeyelim de çocuklarımızı kurban mı edelim? Bunu mu istiyorlar?" dedi.

"CHP'den özür mahiyetinde kimse aramadı"

Komisyonda yaşanan tartışmanın ardından CHP'li bir milletvekilinin ilerleyen günlerde telefonla kendisine ulaştığını söyleyen Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Milletvekilimizin asistanı aradı ve görüşmek istedi. O gece telefon numaramı istemişler, vermiştim. Sonra milletvekilimiz 'Genel Başkanımızla görüşmek ister misin?' diye aradı. Ben hiçbir siyasetçide görüşmek istemiyorum. Herhangi bir özür mahiyetinde arayan olmadı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Recep Tayyip Erdoğan Halil Yılmaz Keçiören Ankara Yerel Haberler

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