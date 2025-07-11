Konya'da Yavru Doğan Kuşu Koruma Altına Alındı

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir apartman girişinde hareketsiz halde bulunan yavru doğan kuşu, ilgili kurumlara teslim edilerek koruma altına alındı.

Olay, Karapınar ilçesinin Ulus Mahallesi'nde yaşandı. Mahalle sakini Yasin Paçal, iş dönüşü evine girmek üzereyken apartmanın giriş katında hareketsiz bir kuş fark etti. İlk başta güvercin sandığı kuşu evine götüren Paçal, çocuklarıyla birlikte kuşu beslerken, yaptıkları araştırmada, kuşun nesli tehlike altında olan doğan türüne ait olduğunu fark ettiler.

Doğanı bulan Paçal, iş dönüşü eve çıkarken merdivenlerde hareketsiz bir kuş gördüğünü anlatarak, "İlk başta güvercin sandım. Evime götürüp çocuklarımla birlikte besledik. Araştırdığımızda doğan kuşu olduğunu öğrendik. Nasıl geldiğini bilmiyoruz. Annesi vardır diye çevreye baktık ama bir yuva bulamadık. Hemen Ereğli Milli Parklar Müdürlüğü'ne haber verdik. Bir canlıyı kurtarmış olmak beni çok mutlu etti. Belki de bir kediye ya da köpeğe yem olacaktı" dedi.

Yavru doğan kuşu, Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı. Yetkililer, kuşun sağlık durumunun iyi olduğunu ve gerekli bakımların yapılacağını belirtti. - KONYA