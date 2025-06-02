Konya'da Okulda Tartışma Sonrası 10 Yaşındaki Çocuk Nefessiz Kaldı

Konya'da Okulda Tartışma Sonrası 10 Yaşındaki Çocuk Nefessiz Kaldı
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Konya'daki Dikilitaş Sahip Ata İlkokulu'nda 10 yaşındaki Yusuf Taşkın, arkadaşı tarafından boğazının sıkılması sonucu hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Yusuf'un sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Konya'da eğitim gördüğü okulda arkadaşı tarafından boğazının sıkılması sonucu nefessiz kalarak hastanelik olan 10 yaşındaki Yusuf Taşkın'ın hastanedeki yaşam mücadelesi sürüyor.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki Dikilitaş Sahip Ata İlkokulu'nda meydana geldi. Okulda 4. sınıf öğrencisi olan 10 yaşındaki Yusuf Taşkın ile arkadaşı M.İ.Ç. arasında sınıfta çıkan tartışma sonrası iddiaya göre M.İ.Ç., Yusuf Taşkın'ın boğazını uzun süre sıktı. Yusuf'un fenalaşarak yere yığıldığını gören diğer öğrenciler durumu öğretmenlerine bildirdi. Öğretmenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yusuf Taşkın ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan küçük Yusuf'un ameliyatlar sonrası yoğun bakım ünitesinde hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay sonrası görevlendirilen milli eğitim müfettişlerinin konu ile ilgili araştırma ve incelemeleri tamamladıktan sonra rapor hazırlayacağı belirtilirken, Yusuf Taşkın'ın boğazına sıkan M.İ.Ç. pedagog eşliğinde ifadesinin alınmasının ardından ailesine teslim edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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