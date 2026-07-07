Sultan II. Bayezid Han'ın kurduğu vakfın hayır şartı yerine getirildi

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından, Sultan II. Bayezid Vakfiyesi'nde yer alan hayır şartı doğrultusunda çocuklar için sünnet şöleni düzenlendi.

Vakıflar Konya Bölge Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen program, 30 çocuk ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinliğin ilk bölümünde çocuklar ve aileleri Mevlana Hazretlerinin Türbesini ziyaret ederek dua etti. Mevlana Müzesi bahçesinde hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar, oluşturulan konvoy eşliğinde şehir turu attı.

Programda konuşan Konya Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, "Mevlana Meydanı'nda 30 çocuğumuzla birlikteyiz. Kültür Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü himayelerinde gerçekleştirmiş olduğumuz 530 yıl önce Sultan II. Bayezid tarafından kurulan vakfın hayır şartını bugün gerçekleştiriyoruz. Böyle müstesna bir hayır faaliyetinin içinde olmak bizleri mutlu ediyor. Vakıflar kardeşliğin, dayanışmanın yürütüldüğü müstesna kurumlardan bir tanesi. Bu hayır faaliyetimiz de müstesna bir faaliyettir. İnşallah 3 yıldır devam ettiğimiz bu faaliyetimizi önümüzdeki yıllarda da büyüterek, çoğaltarak gerçekleştireceğiz" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı