Konak Belediyesi Güzelyalı Kültür Merkezi Kursiyerleri Mezun Oldu - Haberler

İzmir Konak Belediyesi Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde açılan kurslar mezunlarını verdi. 7'den 77'ye mezuniyet sevinci yaşayan kursiyerler hazırladıkları sergi, konser, dans ve bale gösterileriyle dikkat çekti.

Konak Belediyesi'nin Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Kasım ayında başlayan meslek, hobi ve sanat kursları,eğitim yılının tamamlanmasıyla sona erdi. Kültür merkezinde düzenlenen mezuniyet sergisi ve gösterilerini izleyenler arasında Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un yanı sıra Konak Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yasin Öztürk, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED) İzmir Şube Başkanı Özgün Utku, Konak Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar, kurs eğitmenleri ve kursiyerlerin aileleri yer aldı. 7'den 77'ye her yaştan yaklaşık 2 bin kursiyerin mezuniyetinin kutlandığı programda "Fotoğrafçılık, Ahşap Yakma, Seramik, Çocuk ve Yetişkin Resim" sergileri açıldı. Dans, bale gösterileri vemüzik dinletileriyle renklenen etkinlikler Güzelyalı'da şenlik havası estirdi.

BATUR: "KÜLTÜR VE SANATIN OLDUĞU HER YERDE BİZ DE VARIZ"

Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen yılsonu programında tüm eğitmen ve kursiyerleri kutlayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur şöyle konuştu:

"Birbirinden güzel eserlere emek veren kursiyerlerimizi ve eğitmenlerimizi kutluyor hepsine gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Konak Belediyesi olarak kültür ve sanat konusunda hizmetlerimiz artarak sürüyor. Kültür ve sanata çok değer verilen bir ilçede yaşıyoruz. Biz de çalışma arkadaşlarımızla birlikte, kültürün, sanatın, sosyal yaşamın olduğu her noktada varız ve olmaya devam edeceğiz. Bizim tek vazgeçmediğimiz konu Atatürk ilke ve inkılapları ve Cumhuriyetimiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına bağlı olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

KONAK'A YENİ SANAT MERKEZİ MÜJDESİ

Başkan Batur, Basmane'de hizmete girecek yeni bir sanat merkezinin açılışını bu ay yapacaklarını belirterek, "Bir yandan kurslarımız sürerken bir yandan da sanat ve kültür alt yapımızı güçlendirmek için çalışma yapıyoruz. Basmane'de restore ettiğimiz bir binamızı Sanathane ismi altında kültür ve sanat faaliyetlerinin emrine verdik. Ayrıca bu binamızın bahçesine nostaljik bir açık hava sineması yaptık" dedi.

ÜRETİM, EMEK VE SANAT

Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde sanat ve hobi kurslarına katılan kursiyerler, öğrendikleri bilgi ve teknikler ile duygularını yansıttıkları eserlerini sergide görücüye çıkardı. Sanatın, üretim ve emekle harmanlandığı sergiye fotoğrafçılık, ahşap yakma, seramik, çocuk ve yetişkin resim kurslarının mezunları 250 eserle katıldı.

ÇOCUKLAR GÖZ DOLDURDU

Kültür Merkezi'nde bale kursunu tamamlayan minik balerinler, gösterileriyle hayran bırakırken piyano ve gitar kursiyerleri ile Şef Ferda Yılmaz'ın yönetiminde bu yıl kurulan Konak Belediyesi Çocuk Korosu dinleyenlerden büyük alkış aldı. Yetenekli çocuklar, gösterilerinin sonunda açtıkları "Bu imkanı bize sağladığı için Başkan Abdül Batur Amcamıza teşekkür ederiz" pankartıyla Başkan Batur'a sürpriz yaptı.

ANKA / Yerel