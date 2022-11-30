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Komandolar, Zap bölgesinde PKK'lı teröristlerin inlerine böyle girdi

Yerel Haberler

Komandolar, Zap bölgesinde PKK'lı teröristlerin inlerine böyle girdi MSB, komandoların teröristlerin inlerine girdiği anları paylaştı Komandoların, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kilit Operasyonu çerçevesinde PKK'lı teröristlerin mağaralarına yaptığı baskınların...

Komandolar, Zap bölgesinde PKK'lı teröristlerin inlerine böyle girdi

MSB, komandoların teröristlerin inlerine girdiği anları paylaştı

ANKARA - Komandoların, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kilit Operasyonu çerçevesinde PKK'lı teröristlerin mağaralarına yaptığı baskınların görüntüleri Milli Savunma Bakanlığınca paylaşıldı.

MSB'nin sosyal medya hesabından, komandoların Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde teröristler tarafından kullanılan mağaralara yönelik aramaları ve mağaraların imha edildiği anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı. Yapılan paylaşımda, "Kahraman komandolarımız; zorlu bir araziye sahip olan Zap'ta, PKK'lı teröristlerin inlerine işte böyle giriyor. Korkusuzca ve fedakarca teröristlerin kökünü kazımaya devam eden kahramanlarımıza selam olsun" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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