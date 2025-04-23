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Kocaeli Valiliği'nden 'Deprem Tatili' Uyarısı

Kocaeli Valiliği'nden 'Deprem Tatili' Uyarısı
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Kocaeli Valiliği, Marmara Denizi açıklarında meydana gelen depremin ardından sosyal medyadaki 'okullar tatil' iddialarının asılsız olduğunu açıkladı ve vatandaşları bu tür paylaşımlara itibar etmemeleri konusunda uyardı.

Kocaeli Valiliği, Marmara Denizi açıklarındaki depremin ardından sosyal medya hesaplardan yapılan, 'kentte okulların tatil edildiğine' dair paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirerek, vatandaşları bu tür açıklamalara itibar etmemeleri konusunda uyardı.

Merkez üssü Marmara Denizi olan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Kocaeli'de bazı sahte sosyal medya hesaplarından "deprem tatili" duyuruları yapıldı. Bu gelişme üzerine açıklama yayımlayan Kocaeli Valiliği, şu ifadelere yer verdi:

"Kocaeli Valiliği sosyal medya hesabından yapılmış gibi gösterilip, İstanbul'da meydana gelen deprem dolayısıyla okulların tatil edildiğine dair sosyal medya hesaplarında ve WhatsApp gruplarında paylaşım yapılan, 'Deprem tatili basın duyurusu' başlıklı basın duyurusu asılsızdır. Vatandaşlarımız, asılsız hesaplardan yapılan duyurulara itibar etmemelidir. Kocaeli Valiliğince yapılan basın duyuruları, Kocaeli Valiliği web sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulmaktadır." - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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