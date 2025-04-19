KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Sırrı Süreyya Önder'i Hastanede Ziyaret Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan'da akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakım servisindeki tedavisine devam edilen Önder'i, KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından yaptığı açıklamada Öztürkler, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin değerli Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimizi iletmek üzere buradayım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nin ve Türk Kıbrıs halkının geçmiş olsun dileklerini anavatanımızda paylaşıyoruz. Değerli başkanvekilimiz her şeyden önce çok önemli bir insan. Değerli bir siyasetçi, uzlaşı kültürü ve insani değerleri ile örnek alınacak bir kişi. İnşallah en yakın zamanda sağlığına kavuşması en büyük temennimiz. Kıbrıs Türk halkının geçmiş olsun dileklerini iletip bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL