Putin'den Ukrayna'da ateşkes kararı

Putin'den Ukrayna'da sürpriz "ateşkes" kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?

"Normal doğum" tartışmalarına Erdoğan'dan zehir zemberek tepki
Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi

Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı

KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Sırrı Süreyya Önder'i Hastanede Ziyaret Etti

KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Sırrı Süreyya Önder'i Hastanede Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan'da akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakım servisindeki tedavisine devam edilen Önder'i, KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından yaptığı açıklamada Öztürkler, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin değerli Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimizi iletmek üzere buradayım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nin ve Türk Kıbrıs halkının geçmiş olsun dileklerini anavatanımızda paylaşıyoruz. Değerli başkanvekilimiz her şeyden önce çok önemli bir insan. Değerli bir siyasetçi, uzlaşı kültürü ve insani değerleri ile örnek alınacak bir kişi. İnşallah en yakın zamanda sağlığına kavuşması en büyük temennimiz. Kıbrıs Türk halkının geçmiş olsun dileklerini iletip bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.