KKTC Büyükelçisi Başçeri, koltuğunu 5. sınıf öğrencisine devretti

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında makamında Şehit Yalçın İlkokulu öğrencilerini ağırladı. Başçeri, Lefkoşa Büyükelçiliği'ne gelen çocukların bayramını kutlayarak, öğrencilerle sohbet etti, onlara hediye verdi. Öğrenciler de Başçeri'ye çiçek takdiminde bulundu. Şehit Yalçın İlkokulu Müdürü Gönül Özalp'ın eşlik ettiği heyette, bir öğretmen ve 15 ilkokul öğrencisi yer aldı.

"Sizler, büyük Türk milletinin birer ferdisiniz"

Büyükelçi Ali Murat Başçeri yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrencileri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. 23 Nisan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılış günü olduğunu ifade eden Başçeri, Anadolu'da bir kurtuluş mücadelesi verildiğini vurguladı. "Ada'da yaşayan sizlerin büyükleri, Kurtuluş Savaşı'na destek olabilmek için ellerindeki ve avuçlarındakileri satıyorlar ve Anadolu'da yaşayan kardeşlerine yardım ediyorlar" ifadelerine yer veren Başçeri, Türk milletinin bir bütün olarak mücadele verdiğini ve o mücadelenin sonunda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğunu dile getirdi.

"Sizler, büyük Türk milletinin birer ferdisiniz" diyen Başçeri, kendisini ziyaret eden çocukların gelecekte bu makamlarda oturabileceğini belirtti. Başçeri, "Sizler de ülkenin başbakanı, cumhurbaşkanı, bakanı, sanayicisi, öğretmeni ve doktoru olunca, Türk milletinin bütünlüğü içinde, birbirimize destek olmanın keyfini yaşayacaksınız" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara armağan ettiğini hatırlatan Başçeri, "Çünkü çocuklar, geleceğin teminatıdır diyor. Bizim geleceğimiz sizlersiniz" şeklinde konuştu. Türk Büyükelçi, 23 Nisan'ı, Türkiye Cumhuriyeti'nin bayramını kendi bayramı bilen Kıbrıs Türkü ile birlikte kutladıklarını dile getirdi.

İlpars, makam koltuğuna oturdu

Başçeri konuşmasının ardından makam koltuğunu 5. sınıf öğrencisi Toprak Çınar İlpars'a devretti. İlpars makam koltuğunda konuşma yaparak, "Ben elçi olsaydım iki devletin arasındaki bağı güçlendirirdim. Çünkü bağ büyüdükçe herkes mutlu olur" ifadelerini kullandı.

Şehit Yalçın İlkokulu Müdürü Gönül Özalp da, kendilerini kabul ettiği için Büyükelçi Başçeri'ye teşekkür ederek, "Her zaman bizlerle birlikte olduğunuzun bilincindeyiz" şeklinde konuştu. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı