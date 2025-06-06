Kızkalesi'nde Kurban Bayramı Sezonu Açıldı

Kurban Bayramı'nın ilk gününde tatili fırsat bilen yüzlerce aile, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızkalesi'nde denize girerek sezonu açtı.

Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı olan ve denizin ortasında bulunan Kızkalesi ile eşsiz bir görüntüye sahip Mersin'de Kurban Bayramı tatili ile turizm sezonu açıldı. Doluluk oranlarının yüzde 80'lerde olduğu kentte en çok ilgiyi ise şehrin simgesi UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızkalesi gördü. Kurban Bayramı'nın ilk gününde yüzlerce aile deniz keyfi yaptı. Deniz suyu sıcaklığının 23, hava sıcaklığının 30 dereceleri geçtiği kentte tatilciler güneşin tadını çıkardı. Hem kumsalda çocuklarıyla oynayan hem de güneşlenen aileler, denizde de serinledi.

Ankara'dan Kızkalesi'ni görmeye gelen Regnin Solmaz, bayram tatilinde biraz eğlenip, dinlenip geri döneceklerini söyledi.

Diyarbakır'dan ailece geldiklerini belirten Mustafa Özdemir ise, "Bayram tatili nedeniyle geldik. 3 gün kalıp geri döneceğiz. Hava, deniz güzel, çocuklarla vakit geçiriyoruz" dedi.

Hatay'dan gelen Nedim Solmaz da, "Kızkalesi'ne üçüncü gelişim. Her gelişimde memnun kaldım. Denizi çok güzel, herkese tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN