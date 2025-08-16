Kızılören'de Geleneksel Peynir Çıkarma Şöleni Hazırlıkları Başladı

Konya'nın merkez Meram ilçesine bağlı Kızılören Mahallesi'nde mağaraya peynir koyma ve olgunlaştıktan sonra Ekim ayı sonunda düzenlenecek "Peynir Çıkarma" geleneği devam ediyor. Hazırlanarak mağaraya olgunlaşmaya bırakılan peynirlerin lezzet yolculuğu sürüyor.

Peynirleri sıkıştırıp suyunu çıkarttıklarını, daha sonra da peyniri tuluğa yerleştirdiklerini anlatan mahalle sakini Gülistan Cansız, "Bu, benim annemin, babamın geleneği ve göreneği. Ben 70 yaşındayım, 70 senedir yaptığımız iş. Önce mağaraya koyarız, daha sonra Kasım ayında çıkartırız. Mis gibi peynir, bahara kadar yeriz. Çürümez, kurumaz, kilo kilo alınan peynirlerden çok daha güzel. Tuluk peynirini yerseniz, başka peynir yemezsiniz. Eskiden ineği, danayı sağardık, güzelce peyniri çalardık, daha sonra peyniri sıkıştırırdık. Sıkıştırdıktan sonra da tuluğumuza tekrar basardık ve yoğururduk. İçine kaymak, reyhan döküp yoğururduk. Güz gelince de afiyetle yerdik" dedi.

Bu yıl Meram Belediyesi'nin de desteği ve katkısında gerçekleşecek gelenekte, peynirler mağaraların serin ve nemli ortamında olgunlaşmaya bırakıldı. Yaklaşık 5 ay süren bu doğal süreçte, peynirler kendine has kokusunu ve aromatik lezzetini kazanıyor. Kızılören halkı için hem sofraların vazgeçilmez lezzeti hem de önemli bir geçim kaynağı olan bu peynirler, Ekim ayı sonunda düzenlenecek şölende mağaralardan çıkarılacak. Şölen çeşitli etkinlikler ve yöresel lezzetlerle festival havasında geçecek. Geleneksel yöntemlerle olgunlaştırılan peynirler, mağara önlerinde kurulan tezgahlarda satışa sunulacak. Kızılörenliler için bu süreç, sadece bir üretim aşaması değil; kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel bir mirasın yaşatılması anlamı da taşıyor. Mağaradan çıkarılan peynirler Meram Belediyesi tarafından ayrıca şölene katılanlara da ikram edilecek. - KONYA