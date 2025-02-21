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Kızılay Manisa, Ramazan'da 15 Bin Kişiye İftar Verecek

Kızılay Manisa, Ramazan'da 15 Bin Kişiye İftar Verecek
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Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, Ramazan ayında 15 bin kişiye iftar yemeği vereceklerini açıkladı. Her gün 300 kişiye iftar yemeği sunulacak ve 200 evlere sıcak yemek ulaştırılacak.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığının Ramazan ayında 15 bin kişiye iftar yemeği vereceğini söyledi.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın, Yönetim Kurulu üyeleri ve basın mensuplarıyla bir araya gelerek, Ramazan ayı öncesinde Kızılay'ın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Gürsel, Yunusemre İlçesinde bulunan Magnesia AVM arkasında kurulacak olan iftar çadırlarıyla her gün 300 kişiye iftar yemeği vereceklerini ve 200 vatandaşın evine de sıcak yemek ulaştıracaklarını belirterek, Ramazan ayı boyunca 15 bin iftar sofrasına konuk olacaklarını söyledi.

Türk Kızılay'ın kurulduğu günden bu zamana kadar her zaman ayrım yapmaksızın tüm vatandaşların yanında olduğunu dile getiren Gürsel, şöyle konuştu: "Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı olarak tüm planlama ve hazırlıklarımızı tamamladık. Hayırseverlerimizin desteği ile iftar çadırlarımızda her gün 300 vatandaşımızla iftar sofrasında buluşup, 200 vatandaşımızın da evine sıcak yemek servisinde bulunacağız. Bununla birlikte, Magnesia AVM'de açılacak olan stant ile hayırseverlerimizden alacağımız bağışları vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Günlük kişi başı 110 lira olarak belirlenen yemek ücretimiz için bağış yapmak isteyen vatandaşlarımız, Türkiye Kızılay Derneğinin TR900001000188000018686099 IBAN Numaralı hesabına bağışta bulunabilir, 0236 231 15 99 - 0552 168 17 78 telefon numaraları ile bizlere ulaşabilirler. Tüm vatandaşlarımızın yaklaşan Ramazan ayını şimdiden tebrik ediyor, nice bayramlara iyilikle ulaşmayı diliyorum"

Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın ise, Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı'nın yaptığı çalışmalarla gönüllere dokunduğunu belirterek, Kızılay Başkanı Öner Gürsel ve Türk Kızılay Manisa çalışanlarına misafirperverlikleri için teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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