Türk Kızılay Kayseri Şubesi'nde Bayrak Değişimi: Yeni Başkan Mükremin Çepni

Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli'nin istifasının ardından yeni şube başkanı belli oldu. Kayseri Melikgazi Kızılay Şube Başkanı Mükremin Çepni yeni Kayseri Şube Başkanı oldu. Elektrik-elektronik mühendisi olan Çepni başta Kızılay olmak üzere sivil toplum örgütlerindeki tecrübesiyle de tanınıyor.

Türk Kızılayı Kayseri Şubesi'nde bayrak değişimi tamamlandı. Eski Başkan Cafer Beydilli'nin istifası ile boşalan koltuğa, yine bir Kızılaycı olan Melikgazi Şube Başkanı Mükremin Çepni getirildi. Mükremin Çepni'nin başkanlığını yaptığı Melikgazi Şubesi ise kapatılarak, yürüttüğü faaliyetler Kayseri Şubesi bünyesine alındı.

Kızılay Melikgazi Şube Başkanı olan Mükremin Çepni, başta Kızılay olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarındaki tecrübesi ile tanınıyor. Elektrik-Elektronik Mühendisi olan Çepni 1963 Kayseri doğumludur. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunu olan Çepni iyi derecede İngilizce bilmektedir. Enerji sektöründe yaklaşık 40 yıllık mesleki deneyime sahip olan Mükremin Çepni kamu ve özel sektörde üst düzey yöneticilik tecrübesinin yanı sıra sivil toplum ve insani yardım alanlarında aktif görev üstlenmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı