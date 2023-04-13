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Etrafını saran brandalar kaldırıldı, görüntü mest etti! İşte Kız Kulesi'nin son hali

Yerel Haberler

İstanbul'un simgelerinden Kız Kulesi'ndeki restorasyon çalışmaları devam ederken tarihi yapının son hali görüntülendi. Mayıs ayında açılması planlanan Kız Kulesi'nin kale kısmının güçlendirildiği dikkatlerden kaçmazken, pencerelerinde ve kulenin yanındaki yapının çatısında çalışmaların devam ettiği görüldü.

2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları başlatılan Kız Kulesi'nin son hali görüntülendi. Tarihi yapının büründüğü yeni silüet görenleri mest etti.

Mayıs ayında açılması planlanıyor! Kız Kulesi'nin son hali böyle görüntülendi

İstanbul'un Galata Kulesi'yle birlikte en önemli tarihi simgelerinden olan Kız Kulesi'nin Mayıs ayında açılması planlanıyor.

Mayıs ayında açılması planlanıyor! Kız Kulesi'nin son hali böyle görüntülendi

Etrafındaki iskelenin kaldırılması sonucu tamamen ortaya çıkan Kız Kulesi'nin kale kısmının güçlendirildiği dikkat çekerken çevresindeki düzenlemelerin de devam ettiği görüldü.

Mayıs ayında açılması planlanıyor! Kız Kulesi'nin son hali böyle görüntülendi

Tarihi simgenin pencerelerinde ve kulenin yanındaki yapının çatısında çalışmaların devam ettiği görüldü.

Mayıs ayında açılması planlanıyor! Kız Kulesi'nin son hali böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kız Kulesi İstanbul Yerel Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

TC Naci BÜYÜKKAL:

Yanlış mı görüyorum? Kız kulesi Camii minaresi gibi mi yapmışlar? :'D :'D :'D :'D :'D

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