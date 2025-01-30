İsrail, Gazze'de varılan anlaşmanın üçüncü turunda 110 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı

Esir takasında kritik gün! Yüzü aşkın Filistinli serbest kalacak
1050 lirayı geçenler 2000 lira ödeyecek! Elektrik faturalarında yeni dönem şubatta başlayacak, martta faturalara yansıyacak

Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu

Atama kurasına Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu
İstanbul Valisi: Ruhsatsız oteller kapatılacak

İstanbul Valisi kararı duyurdu: Listeler belli, tek tek kapatılacak

Kış Tatbikatı 2025 nefesleri kesti

Kış Tatbikatı 2025 nefesleri kesti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kars'ta düzenlenen 'Kış Tatbikatı-2025' nefesleri kesti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kars'ta düzenlenen 'Kış Tatbikatı-2025' nefesleri kesti. Tatbikatta ayrıca şehit aileleri, gaziler ve öğrenciler de ağırlandı.

'Kış Tatbikatı-2025', Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığı, sivil kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte Türkiye'den 12 bin, ABD, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna Hersek, Gürcistan, İtalya, Kosova, Pakistan, Kazakistan, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Fransa, İngiltere, Libya, Moğolistan, Nijer, Tacikistan ve Ürdün'den 199 olmak üzere toplam 12 bin 199 personelin katılımıyla Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda gerçekleştirildi. Azerbaycan, Bosna, İtalya, Kosova ve Pakistan Silahlı Kuvvetleri askerlerinin keskin nişancı atışı yaptığı tatbikatta, hedefler F-16 atışı ve topçu birliklerinin atışları ile vuruldu.

Tatbikatı izleyen şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı'nn ağabesi Ayhan Hamlı, "Ağlamamak için aslında kendimi zor tutuyorum. Komutanlarımız çok vefalı inanlar, çok iyi karşıladılar. Çok güzel de misafir ettiler bizi. Kars'ta 33 yıl sonra olmak bizim için son derece güzel bir duygu. Belki yüreğimiz buruk ama biz çok büyük bir gurur yaşıyoruz. Benim kardeşimi 'Mavi gözlü paşam' diye severdi annem. Paşa falan değildi, astsubaydı ama annem 'Mavi gözlü paşam' diye severdi. Mezarında da zaten 'Mavi gözlü paşam' diye yazıyor" dedi.

Tatbikatta birleşik ve müşterek harekatın icrası konusunda iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, derin kar ve şiddetli soğuklarda atış dahil muharebe imkanı ve kabiliyetini denemek, muharebe sahasını tüm boyutlarıyla canlandırmak, atış ve manevranın senkronizasyonunu geliştirmek, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, iaşe ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyelerini geliştirmek ve beka kabiliyetini arttırmak, komuta-kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesini sağlamak amaçlanıyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Kimyasal madde alarmı! Bir şehrimizde sular tamamen kesildi
img

Al Nassr, yerini doldurmak için servet harcadı
img

Belediye akraba çiftliğine dönmüş! Yeğene yardımcılık, geline müdürlük
Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"
Fenerbahçe'den Galatasaray'a ortalığı karıştıracak gönderme

Fenerbahçe'den Galatasaray'a ortalığı karıştıracak gönderme
'Faruk Fatih Özer için verilen 11 bin 462 yıllık ceza bozuldu'

"Faruk Fatih Özer için verilen 11 bin 462 yıllık ceza bozuldu"
Dursun Özbek, Sergen Yalçın'ın '1 numara' dediği golcüyü almaya gidiyor

Dursun Özbek, Sergen'in "1 numara" dediği golcüyü almaya gidiyor
Bütün kazancını gayrimenkule yatırmış! İşte Emrah'ın sahip olduğu ev sayısı

Sahip olduğu daire sayısı ve kira getirisi dudak uçuklattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı

Hamas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ricasını geri çevirmedi
Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü

Kuran yakan provokatör canlı yayın sırasında öldürüldü

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.