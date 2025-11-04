Haberler

Kış Gelmeden Sen Gel Projesi ile Çocuklara Umut Oluyor

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Şahin, 'Kış Gelmeden Sen Gel' isimli sosyal sorumluluk projesiyle Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve mont dağıtarak kış aylarında üşümemeleri için destek oluyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Şahin, "Kış Gelmeden Sen Gel" adlı sosyal sorumluluk projesiyle Türkiye'nin dört bir yanında çocuklara umut olmaya devam ediyor. Proje kapsamında, 81 ildeki ihtiyaç sahibi öğrencilere bot ve mont dağıtılarak, kış aylarında üşümemeleri hedefleniyor.

Ankara'da başlatılan proje kısa sürede Muş, İstanbul, Adana, Mersin, Bitlis ve Trabzon gibi birçok ilde geniş yankı buldu. Hedeflerinin Türkiye'nin tüm illerine ulaşmak olduğunu belirten Mustafa Şahin, "Kış sert yüzünü göstermeden, havalar iyice soğumadan tüm çocuklarımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Bu süreçte bize destek olan herkese gönülden teşekkür ederiz" dedi.

Proje, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan ve maddi imkanları kısıtlı çocukları kapsıyor. Soğuk havalarda rahatça okula gidebilmeleri için dağıtılan mont ve botlar, çocuklara hem mutluluk hem de moral verdi. Bot ve montlarını alan çocuklar, büyük bir sevinç yaşarken aileler de polis memuru Şahin'e teşekkür etti. Aileler, "Çocuklarımız artık gönül rahatlığıyla üşümeden okula gidecek" diyerek projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Daha önce de birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan polis memuru Mustafa Şahin, bu kez de kış öncesi çocukların yüreklerini ısıtan anlamlı bir çalışmayla takdir topladı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
