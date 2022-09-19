Kırşehir haber: Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Ahilik Haftası Resmi Törenine Katıldı

Kırşehir haberine göre Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, bu yıl 58'incisi düzenlenen Esnaf Bayramı ve 35. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen resmi törene katıldı. Ekicioğlu, törende yaptığı konuşmada, "Ahi Evran-ı Veli, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Fatma Bacılar, Kadıncık Analar, Âşık Paşa, Ahmedi Gülşehri, Kaya Şeyhi gibi erenlerin bizlere bırakmış oldukları felsefe ve kültürü gelecek kuşaklarımıza aktarmak hepimizin görevidir" dedi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, bu yıl 58'incisi düzenlenen Esnaf Bayramı ve 35. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen resmi törene katıldı. Ekicioğlu, törende yaptığı konuşmada, "Ahi Evran-ı Veli, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Fatma Bacılar, Kadıncık Analar, Aşık Paşa, Ahmedi Gülşehri, Kaya Şeyhi gibi erenlerin bizlere bırakmış oldukları felsefe ve kültürü gelecek kuşaklarımıza aktarmak hepimizin görevidir" dedi.

35. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen resmi törene,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin, Vali H. Mete Buhara, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Kırşehir milletvekilleri Mustafa Kendirli ve Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kent protokolü, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşu başkan ve temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Cacabey Meydanı'nda saygı duruşu sonrasında İstiklal Marşı'nının okunmasının ardından Jandarma Genel Komutanlığı'na ait Bando Gösterisi ve Mehteran Bölüğü konser verdi.

Törende konuşan Belediye Başkanı Ekicioğlu, şunları söyledi:

"Bilindiği üzere, Ahi Evran-ı Veli'nin kurduğu teşkilat Anadolu'dan Balkanlara, Asya'dan Afrika'ya, Dünyanın birçok yerinde örgütlenen, bugünkü çağdaş anlamıyla Ticaretin, Sanayinin ve Sendikaların da temel ve evrensel prensiplerini oluşturmaktadır.

Ahilik Felsefesinin Anadolu'nun ortasında birçok medeniyete beşiklik yapmış olan Kırşehir'imizin tarihsel ve kültürel olarak ne kadar önemli bir yeri olduğunun altını bir kez daha kalın çizgilerle çizmemiz gerekir.

Ahilik Teşkilatı sadece bunlarla da sınırlı olmayıp, Anadolu'nun bizlere yurt olarak bırakılmasında öncü rol oynayan Anadolumuzda yine ilk kadın örgütlenmesi olan Bacıyan-ı Rum; Hacıbektaş'ta Kadıncık Ana gibi kadın örgütlenmeleriyle de Moğollara karşı savaşta çok önemli görevler üstlenmişlerdir. Ahi Evran-ı Veli, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Fatma Bacılar, Kadıncık Analar, Aşık Paşa, Ahmedi Gülşehri, Kaya Şeyhi gibi erenlerin bizlere bırakmış oldukları felsefe ve kültürü gelecek kuşaklarımıza aktarmak hepimizin görevidir.

Bu noktada Ahiliği ve Ahilik felsefesini ve dolayısıyla da Kırşehir'imizi hem yurt içinde hem de yurt dışında tanıtma ve bu kültürün devamlılığını sağlama açısından hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Çünkü Ahilik ve Ahilik felsefesi sadece belirli haftalar ve günlerle sığdırılamayacak kadar evrensel bir öğretidir.

Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu ekonomik açmazlar ve kültürel sığlaşmanın içinden çıkarılabilmesinin en temel ve etkin yolu ise bundan yüz yıllar önce Anadolu'nun ortasında, Kırşehir'de filizlenmiş Ahilik Felsefesi ve değerlerinin yeniden inşa edilmesidir. Biz, kurtuluş mücadelesinde, küllerinden yeniden doğmuş bir ulusun bireyleri olarak bunun mümkün olduğunu düşünüyor ve herkesi Ahilik felsefesine ve kültürüne sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Bu vesileyle Ahilik felsefesi, kültürü ve değerlerinin UNESCO'nun dünya miras alanlarını seçmede kullandığı ölçü olan 'üstün evrensel değer'e sahip olduğunu buradan bir kez daha hatırlatmak isterim.

Ahilik felsefesinin, öğretilerinin ve kültürünün yaşatılarak gelecek kuşaklarımıza aktarılması doğrultusunda, içerisinde bulunduğumuz ve bugün burada Resmi Programını gerçekleştirdiğimiz 58. Esnaf Bayramı ve 35. Ahilik Haftası'nın tüm Ahi esnafımıza, Kırşehirli hemşehrilerimize ve bütün yurttaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından 'Yılın Çırağı' Samet Çakır'a, 'Yılın Kalfası' Yağız Faik Aksu'ya ve 'Yılın Ahisi' Zeki Satıcı'ya ödülleri takdim edildi ve şed kuşanma töreni yapıldı.

Şed kuşanma töreni sonrasında Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar tarafından helikopter gösterisi gerçekleştirildi.