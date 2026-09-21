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Kırşehir'de ayakkabı ustası Ayvaz Şenlik, Ahilik'te şed kuşanan ilk engelli esnaf oldu

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Kırşehir'de ayakkabı ustası Ayvaz Şenlik, Ahilik'te şed kuşanan ilk engelli esnaf oldu
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Kırşehir'de Ahilik Haftası töreninde yüzde 45 engelli ayakkabı ustası Ayvaz Şenlik'e Vali Murat Sefa Demiryürek kaftan giydirdi. Engelli kadrosundan esnaf olarak kentte şed kuşanan ilk kişi olan Şenlik, bunun büyük bir onur olduğunu söyledi.

Kırşehir'de düzenlenen Ahilik Haftası kutlamalarında gerçekleştirilen şed kuşanma töreninde yüzde 45 engelli ayakkabı ustası Ayvaz Şenlik, kentte bir ilke imza atarak şed kuşandı.

Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende, ayakkabı ustası Ayvaz Şenlik'e Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek tarafından kaftan giydirilerek ödülü takdim edildi. Şenlik, engelli kadrosundan esnaf olarak kaftan giyip şed kuşanan ilk kişi olduğunu belirterek, bu durumun kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi.

Baba mesleği olan ayakkabıcılığı sürdürdüğünü ifade eden Şenlik, "Kırşehir'de kutlamalar içerisinde bir ilk oldum. Engelli kadrosundan esnaf olarak kaftan giydim ve seçildim. Baba mesleğim olan ayakkabıcılığı devam ettiriyorum. Bu benim için büyük bir onur. Ahilik prensiplerini ve görevlerini ben de çocuklarım da devam ettireceğiz. Gençlere ve engelli bireylere örnek olduğumu düşünüyorum" dedi. Engelli bireylerin çalışma hayatında daha fazla yer alması gerektiğini vurgulayan Şenlik, "Engelli kadrosunda daha fazla işçi ve esnaf olmalı. Engelliler daha önce evlerinden çıkamıyordu. Şimdi hayatın içerisinde daha fazla yer alıyorlar. İnşallah daha iyi noktalara da gelecekler" diye konuştu.

Türkiye Beyazay Derneği Kırşehir Şube Başkanı Adnan Göçmen de törenin 2026 yılı içerisinde bir ilk olduğunu söyledi. Göçmen, engelli bireylerin toplumdaki görünürlüğünün artırılmasının önemine dikkat çekerek, "Valimiz tarafından engelli bireyimize Türkiye'de ilk olan bir şed kuşatması gerçekleştirildi. Amacımız, engelli bireylerin toplumda daha fazla yer almasını sağlamak. Biz, geleceğe ışık olacak engelli bireylerin daima yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

Törende gerçekleştirilen şed kuşanma merasimiyle birlikte, engelli bireylerin Ahilik kültürü ve çalışma hayatındaki yeri de vurgulanırken yapılan kaftan giyme töreni de şehirde bir ilk oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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