Kırşehir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı

KIRŞEHİR (ANKA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kırşehir'de coşkuyla kutlandı.

Kırşehir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, saat 09.30'da Cacabey Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'n düzenlenen çelenk sunum töreni ile başladı.

Kutlamalar kapsamında Muharrem Sayan İlkokulu öğrencileri, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarete okul müdürü Bülent Gönen ve öğretmen Hacı Çöl ile öğrenciler Ebrar Yağmur, Sıla Durmuş, Muhammed Emin Akçay ve Berat Güçer katıldı.

Kutlamalar, Kent Park'ta devam etti. Kutlama etkinlikleri çerçevesinde şiirler okundu, jimnastik, halk oyunları gösterileri, çocuk korosu dinletisi sahnelendi; geleneksel çocuk oyunları oynandı.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, gelecek güzel ve sağlıklı günlere olan umudumuzu yitirmeden hep birlikte kutlamanın gururunu yaşıyoruz.

Bugün, Ulusal Egemenliğimizin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yılını kutluyoruz. Gelecek kuşakların, Cumhuriyetimizin ışığıyla aydınlanmasını, ülkemiz ve dünyamız için iyi bir birey olabilmelerini hedefleyen Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan'ı çocuklarımıza armağan etmiş ve 23 Nisan aynı zamanda tüm Dünya çocuklarının da bayramı olmuştur.

23 Nisan, milletimizin tutsaklık zincirlerini kırarak tarih sahnesine çıktığı ve egemenliği kendi eline aldığı gündür. Esaret ve işgal zincirlerini kıran, insanlarımızı özgürlüğe kavuşturan, Anadolu'nun yoksul halkının kanıyla, canıyla elde ettiği egemenliğin simgesi olan Yüce Meclisimizin kuruluş günüdür 23 Nisan.

Demokrasinin gelişmesi, adaletin sağlanması, hukuk devletinin güçlenmesi, ülkemizde barışın ve kalkınmanın teminatıdır. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendilerine 23 Nisan Bayramı armağan edilen çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras da özgür ve adil bir Türkiye olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kuran tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, aziz şehitlerimize rahmet diliyor, bütün milletimizin ve özellikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."