Kırşehir Belediyesi Kitap Günleri'ne Yoğun İlgi - Haberler

KIRŞEHİR (ANKA) - Kırşehir Belediyesi Kitap Günleri kapsamında düzenlenen Ahmet Taşağıl, Yusuf Halaçoğlu, Saygı Öztürk, Ercan Kesal, Hanefi Avcı, Mehmet Şef (Yalçınkaya), İlber Ortaylı ve Murat Ağırel söyleşileri, Kırşehirliler'den yoğun ilgi gördü.

200 yayıncı ve 50'nin üzerinde yazarın katılımıyla gerçekleşen Kırşehir Belediyesi Kitap Günleri, 13-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde devam edecek.

Kitap Günleri ile ilgili açıklama yapan Başkan Selahattin Ekicioğlu, özellikle söyleşi programlarının Kırşehirliler tarafından yoğun ilgi görmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi:

"Yoğun katılımlarla gerçekleşen Kitap Günlerini Kırşehirli kitapseverler için organize ederek ilimizde ihtiyaç duyulan bir organizasyonu daha tekrar gerçekleştiriyoruz.

Kitap okuma alışkanlığı ve okuma oranının yüksek olduğu tarih ve kültür şehri Kırşehir'imizde okurların yayınevleri aracılığıyla kitaplarla ve yazarlarla buluşması beklenen bir durumdu ve biz de Kırşehir Belediyesi olarak bu kapsamda Kırşehir Kitap Günlerini organize ettik.

Özellikle gençlerimiz, ilköğretim ve lise öğrencilerinin kitapların sıcaklığını da hissetmeleri açısından bu tür fuarların önemini biliyor ve bu kapsamda organizasyonların devamlılığını sağlamak istiyoruz.

Kırşehir Kitap Günleri kapsamında fuarın organizasyonunda ve Kırşehirli hemşehrilerimizle buluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü Kırşehirli kitapseverler eksikliği hissedilen bir organizasyonla kitaplara doğrudan ulaşma şansını yeniden bulmuş oldular. Bu tür fuarlar kültürel gelişimimiz ve kültürün gelecek kuşaklara aktarımı noktasında büyük önem taşımaktadır. Söz konusu olan kitapsa bunun önemi daha da artmaktadır. Cumartesi günü gerçekleştirilen ve aşırı ilgiyle karşılanan Ahmet Taşağıl, Yusuf Halaçoğlu, saygı Öztürk, Ercan Kesal, Hanefi Avcı, Mehmet Şef (Yalçınkaya), İlber Ortaylı ve Murat Ağırel söyleşileri de bunun bir göstergesi.

Buradan bir kez daha tüm Kırşehirli hemşehrilerimizi fuara katılmaya ve en az bir kitap almaya davet ediyorum. Fuarımızın hazırlanmasında emeği geçen herkesi kutluyorum."

KİTAP GÜNLERİNİN KONUK YAZARLARI

Kırşehir Belediyesi Kitap Günleri'nin 13-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında şu isimleri konuk edecek:

İlber Ortaylı, Ahmet Ümit, Hayati İnanç, Hatice Kübra Tongar, Ercan Kesal, Yavuz Selim Demirağ, Murat Ağırel, Saygı Öztürk, Engin Alan, Mustafa Balbay, Serhat Yabancı, Dilek Cesur, Ece Özbaş, Ahmet Gökbel, Işık Öğütçü, Kübra Doğru ünlü, Cihan Demirci, Hanefi Avcı, Anooshirvan Miandji, Demet Işıl, Bircan Yıldırım, Yavuz Samet Çakır, Ahmet Taşağıl, Mehmet Püren, Mehmet Balyemez, Yusuf Halacoğlu, Mehmet Yalçınkaya, Murat Tuğluca, Abdullah Özdağ, Lütfi Gürkan Gökçek, Halit Ertuğrul, Cihat Yaycı, Ceyhan İrgil, Murat Emir, Asım Gönen.