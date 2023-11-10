Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Törenine Katıldı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, il protokolü ile birlikte, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak üzere Cacabey Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önündeki törene katıldı.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 10 Kasım 2023 Cuma günü il protokolü ile birlikte, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak üzere Cacabey Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önündeki törene katıldı. Saat 09.05'teki iki dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte bayraklar yarıya indirildi. Daha sonra, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi tarafından hazırlanan anma programına katılan Başkan Ekicioğlu, Atatürk konulu sinevizyon gösterimini izledi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından şiirler okundu ve Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85. yılı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı'nın önderi, özgürlük ve bağımsızlığın simgesi, ebedi Başkomutan, eşsiz devrimci Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikal edişinin 85'inci yıl dönümünde büyük bir özlem, şükran ve minnetle anıyorum. Ulu Önderimiz Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin değeri her geçen gün toplumumuzun tüm kesimlerince daha iyi anlaşılıyor; ülkemizde ve dünyada özgür ve onurlu yaşamak isteyen milyonlara ilham vermeye devam ediyor. Atatürk'ün, harcını bağımsızlık bilinci ve milli egemenliğe kayıtsız bağlılıkla kardığı Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkeleri ve kuruluş değerleri, mazlum milletler için kendilerini barışa, huzura, adalete ve demokrasiye ulaştıracak pusula olma görevini sürdürüyor. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu Cumhuriyet sayesindedir ki ülkenin gerçek sahipleri bir kişi, bir aile veya bir zümre değil, milletin kendisidir. Cumhuriyetimizin temeli olan demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkesi, milli egemenliğin güvencesi ve karşı karşıya bulunduğumuz adaletsizliklerin, haksızlıkların, ekonomik ve sosyal sorunların çaresidir. Bu nedenle özgür ve onurlu yaşamak isteyen her yurttaşımız, Cumhuriyetimizin temel ilke ve değerlerine kararlılıkla sahip çıkma ve Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma, ülkemizde mutlak adaleti sağlama mücadelesinin parçasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünde Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla, vatanımız için şehit düşmüş tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum; tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."