Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin Başpehlivanlarından Taşçı: "Yağlı Güreş Federasyonu Kurulmalı" - Haberler

GÖKHAN TUZLADAN

Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinin başpehlivanlarından, 3 kez art arda başpehlivanlığa ulaşarak 2 kez altın kemerin ebedi sahibi olmaya hak kazanan Ahmet Taşçı, "700 yıllık bir geçmişe sahip olan ve dünyanın en eski geleneksel spor dalı olan yağlı güreşin hala bir federasyonunun olmaması üzüntü verici" dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Taşcı, bu yıl 1-3 Temmuz'da 661'incisi düzenlenecek Kırkpınar yağlı güreşleri öncesinde geldiği Edirne'de gazetecilere açıklama yaptı. Yağlı güreşin bir federasyonun olması gerektiğini kaydeden Taşcı, şunları söyledi:

"Geleneksel güreşler adı altında kurulmuş bir federasyonumuz var. Burada biz tabi ki delege olarak üye olduk. Bu yağlı güreş ve karakucağı içine alacakmış gibi duruyor sanki ama şu anda biz tabi güreş federasyonunda devam etmekteyiz yağlı güreş olarak. Bu ileride ne getirir ne götürür bilemiyoruz. Çünkü devlet nezdinde verilecek bir karar. Düşünülen o veya geleneksel güreşler adı altında kurulan görünen o ki; geleneksel güreşler adı altında federasyon varsa yağlı güreş karakucak onun içinde olur gibi düşünüyoruz."

Yağlı güreşte bir takım yeni sistemler düşündüklerini belirten Taşçı, şöyle devam etti:

"PUANLAMADA NET BİR DEĞİŞİKLİK YAPILIP BİTMESİNİ SAĞLAYAN BİR SİSTEM KOYACAĞIZ"

"Şu an anda bizim federasyonumuza gelen bir teklif veya bir yazı yok. Kurallara bir etki yapmaz. Çünkü bu bizim atalarımızdan kalmış bir miras. Bunda en fazla puanlama kalkar. Puanlama kalkarsa bugünkü güreşçi sayımıza baktığınız zaman çok fazla, talep de çok. Antalya yöresinde 1000'den aşağı bir organizasyon olmuyor. Puanlama olmadan neticesi süreye bırakıldığı zaman bunun bitmesinin imkanı yok. O yüzden puanlamada net bir değişiklik yapılıp bitmesini sağlayan bir sistem koyacağız. Bunu Kırkpınar'dan sonra düşünüyoruz. Bu güreş federasyonunda kalsa bile biz bu kuralı değiştirmeyi düşünüyoruz. Geleneksel güreş federasyonunun kurulması bizim için fark etmiyor. Federasyonun ne kadar çok olması insanın spora yönetilmesi o açıdan çok çok iyi.

"YAĞLI GÜREŞ FEDERASYONU KURULMALI"

Bizim istediğimiz şey yağlı güreş federasyonu. Tek başımıza özerk olmamız, kendi yağımızda kendimizin kavrulması. Bunun niye olmadığını ben anlamış değilim. 35 yıldır bu işin içindeyim. Bugün baktığımız zaman 10-20 tane sporcusu olan branşlar var ama federasyonları var. Bizde 3-5 bin tane sporcu var ama federasyonumuz yok. Bu içler acısı bir şey. Geleneksel sporlar diye 96-97'de kurulan bir federasyonumuz var, onun içine alındık, oradan çıkarıldık, tekrar Güreş Federasyonu'na bağlandık. Bugün tekrar geleneksel federasyon diye bir federasyon kuruldu. Tekrar onun içine girecek miyiz? Girmeyecek miyiz? Girsek ne olacak, girmesek ne olacak? Değişen bir şey yok. Tek başınıza olmadıktan sonra yani idare şekli hiçbir zaman yağlı güreşin emeğini çekmiş, yağlı güreşin ustaları olup da bu işi hakikaten bilen, emek harcayan kişilerin eline geçmemiş durumda. Federasyonun içinde hepimiz idare ediyoruz ama neticede üzerimizde bir başkanlık var. Her istediğinizi her şekilde de olamıyor. Niye? Herkesin bir yaptırımı olduğu içinde siz müdahale edemiyorsunuz."

ANKA / Yerel