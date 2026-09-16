Kırklareli Vali Yardımcısı Tanrıseven pazarın nabzını tuttu

Kırklareli Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, hafta sonu sivil gezdiği pazarda esnafla sohbet ettiğini söyleyerek, "İdarecilerin mutlaka halkın içine inmesi lazım" dedi.

Görev aldığı yerlerde sivil olarak dolaşıp vatandaşın nabzını tutmayı tercih ettiğini söyleyen Kırklareli Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, Cumartesi Pazarı'na giderek hem esnafla hem de vatandaşla sohbet edip, sıkıntıları dinlediğini belirtti. Kendi çapında ufak bir miktar alışveriş yaptığını da dile Tanrıseven, "Burada çalışma arkadaşlarımla beraber hizmet kalitesini nasıl yükseltilebileceği konusunda çalışmalar yaptık. Bir süreç içerisindeyiz, inşallah güzel çalışmalar yapacağız. Ben görev yerlerimde genelde sivil dolaşmayı, yanıma kimseyi almadan vatandaşın nabzını tutmayı tercih ediyorum. Hafta sonu pazara gittim, pazar esnafıyla sohbet ettim. Fiyatları, işlerinin nasıl gittiğini sordum ve kendi çapımda ufak bir miktar da alışveriş yaptım. Böylece halkın içinde pazarın nabzını tuttuk" dedi.

"İdarecilerin mutlaka halkın içine inmesi lazım"

Tanrıseven, pazarda esnafla ve vatandaşla olan muhabbetin çok değerli bilgiler sunduğunu söyleyerek, "İdarecilerin mutlaka halkın içine inmesi lazım. Yanında koruma, şoför veya birtakım nişanlar olmadan sivil bir vatandaş gibi gezmekte sayısız fayda var. Böyle yaparak vatandaşın ne düşündüğünü öğreniyorsunuz, pazarın nabzını tutuyorsunuz. Fiyatların artmasını, eksilmesini, dönemine göre düşmesini veya okul zamanlarında birtakım şeylerin fiyatlarının artmasını görüyorsunuz. Bu açıdan esnafla sohbet etmek çok keyifli. Aslında ülkenin nabzı da esnaf tarafından belirlenir. Bu sefer de pazarın nabzını tutarak kendi açımdan çok değerli bilgiler öğrendim" ifadelerini kullandı.

"Eğer vatandaş gibi yaşarsanız, sana geç vatandaş ol dediklerinde sıkıntı çekmezsiniz"

Üst düzey bürokratların ve yöneticilerin vatandaş gibi yaşaması gerektiğini dile getiren Tanrıseven, "Emekli bir valimiz şöyle söylemişti; 'Eğer vatandaş gibi yaşarsanız, sana geç vatandaş ol dediklerinde sıkıntı çekmezsiniz'. Ben de bu sözleri kendime şiar ediniyorum. Üst düzey yöneticilerin ve bürokratların sık sık vatandaş gibi yaşaması lazım. Hepimizin görevleri bitiyor, bu görevler baki değil. Ama görevler bittiği zaman boşluğa düşmemek için görevini yaparken de normal vatandaşlar gibi yaşamayı ilke edinmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı