Kırıkkale'de Yeni Sosyal Alan Hizmete Açıldı

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçe yolunda oluşturulan sosyal alan, seyahat eden vatandaşlara su içme, ibadet etme, dinlenme ve temel ihtiyaçlarını karşılama imkanı sağlıyor. MHP Milletvekili Halil Öztürk tarafından hayata geçirilen bu hizmet, yoldan geçen herkesin kolayca faydalanabileceği şekilde tasarlandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk tarafından, Balışeyh-Sulakyurt kara yolunun 30'uncu kilometresinde vatandaşların kullanımına sunulmak üzere sosyal alan oluşturuldu. Tahsis edilen araziye hayrat çeşme, mescit, kamelyalar ve tuvalet inşa edildi. Yaklaşık iki aylık çalışmanın ardından tamamlanan alanda, yoldan geçen vatandaşların su içip ibadet edebileceği, oturup dinlenebileceği ve temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir ortam sağlandı. Açılış programında edilen duaların ardından adak koç kesildi. Milletvekili Öztürk, vatandaşlarla birlikte açtığı mescitte namazını eda etti. Ayrıca, hayvanlar için de yalaklar yapılarak su ihtiyaçlarının karşılanması sağlandı.

Milletvekili Halil Öztürk yaptığı açıklamada, "Sulakyurt ile Balışeyh arasında bulunan araziyi vatandaşın kullanımına tahsis eden Çolaklar ailesine teşekkür ediyorum. İnşallah gelen geçen buradan suyunu içsin, ibadetini yapsın, ihtiyacı varsa lavaboları kullansın. Hayvanlar için yalak yaptık. Burada iki aydır emek var. Arkadaşlarımız sağ olsun, burada her gün yoğun bir çalışma yaptı. Bu hizmet, hem bizim hem de arazinin sahiplerinin geçmişleri için bir dua niteliğindedir" dedi.

İlçe sakinlerinden Nuri Turhan ise, "Milletvekilimize çok teşekkür ediyoruz, gerçekten güzel bir hizmet yaptı. 80 tane büyükbaş hayvanım var, o bile su bulamıyordu. Vekilimizin sayesinde hayvanların da su ihtiyacını karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Emekli öğretmen Turgay Saracalı ise, "Burada güzel bir çeşme, yanında iki tane kamelya ve mescidimiz var. Bu yoldan geçen insanlar ailesiyle birlikte oturup dinlenebilir. WC ihtiyacını karşılamak için de tertemiz bir tuvalet var. Bu güzel eserleri ilçemize kazandırdığı için Allah ondan razı olsun" diye konuştu. - KIRIKKALE