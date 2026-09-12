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Kırıkkale’de sağlık durumları ağırlaşan iki çocuk, hava ambulansıyla Ankara’ya sevk edildi

Kırıkkale’de sağlık durumları ağırlaşan iki çocuk, hava ambulansıyla Ankara’ya sevk edildi
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Çerikli-Yozgat kara yolunda meydana gelen trafik kazasında yaralanan 6 yaşındaki Ensar Aydın ile solunum yetmezliği şikayetiyle hastaneye getirilen 15 yaşındaki Eser Özdemir, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ndeki tedavileri esnasında sağlık durumlarının ağırlaşması üzerine Sağlık Bakanlığı hava ambulanslarıyla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

(KIRIKKALE) - Çerikli- Yozgat kara yolunda meydana gelen trafik kazasında yaralanan 6 yaşındaki Ensar Aydın ile solunum yetmezliği şikayetiyle hastaneye getirilen 15 yaşındaki Eser Özdemir, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ndeki tedavileri esnasında sağlık durumlarının ağırlaşması üzerine Sağlık Bakanlığı hava ambulanslarıyla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ndeki tedavileri esnasında sağlık durumları ağırlaşan 6 yaşındaki Ensar Aydın ile 15 yaşındaki Eser Özdemir'in, Sağlık Bakanlığı hava ambulanslarıyla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.

Çerikli-Yozgat kara yolunda meydana gelen trafik kazasında yaralanan 6 yaşındaki Aydın'ın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alınan Aydın'ın sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.

Öte yandan solunum yetmezliği şikayetiyle hastaneye getirilen 15 yaşındaki Özdemir de tedavi altına alındı. Sağlık durumu ağırlaşan Özdemir de hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi.

Kaynak: ANKA
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