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Kilis’te Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi

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Kilis’te Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi Haber Videosunu İzle
Kilis’te Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi
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Kilis’te Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla Polis Evi’nde düzenlenen resepsiyona kent protokolü yoğun katılım gösterdi.

Kilis'te Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Polis Evi'nde düzenlenen resepsiyona kent protokolü yoğun katılım gösterdi.

Kilis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Kilis Polis Evi'nde gerçekleştirilen resepsiyona Kilis Valisi Ömer Kalaylı başta olmak üzere vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, kaymakam adayları, kurum müdürleri ve oda başkanları katıldı.

Resepsiyon, Kilis İl Müftüsü Zahit Demirel'in dua etmesiyle başladı. Demirel, duasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile hayatını kaybeden gazileri rahmetle andı.

Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirten Kilis Valisi Ömer Kalaylı, "Bugün tarih boyunca hürriyetinden ve istiklalinden asla taviz vermeyen aziz milletimizin bağımsızlık iradesini Cumhuriyet'le taçlandırışının 103'üncü yıl dönümünü büyük bir gururla, coşkuyla kutluyoruz. Binlerce yıllık şanlı tarihinden aldığı güçle en çetin şartlarda bile istiklalinden vazgeçmeyen bir milletin evlatları olarak bu kutlu günün heyecanını hep birlikte yaşıyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülü mesajının izlenmesinin ardından program, hatıra fotoğrafı çekimi ve müzik sunumuyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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