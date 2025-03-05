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Kilis'te Cennet Çamuru, Dubai Çikolatasının Gizli Lezzeti

Kilis'te Cennet Çamuru, Dubai Çikolatasının Gizli Lezzeti
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Kilis'te 35 yıldır tatlıcılık yapan İlhan Kilimci, Dubai çikolatasının asıl lezzet kaynağının Kilis'e özgü cennet çamuru tatlısı olduğunu açıkladı. Fıstık ve kadayıfın harmanlanmasıyla hazırlanan bu özel tatlı, Kilis mutfağının önemli bir parçası olarak tanıtılıyor.

Kilis'te 35 yıldır tatlıcılık yapan tatlı ustası İlhan Kilimci, son dönemde popülerleşen Dubai çikolatasının asıl lezzet kaynağının Kilis'e özgü cennet çamuru tatlısı olduğunu belirtti.

Kilis'te 35 yıldır tatlıcılık yapan İlhan Kilimci, Dubai çikolatasının arkasındaki gizli lezzeti ortaya koydu. Kilimci, Dubai çikolatasının asıl lezzet kaynağının, Kilis'e özgü cennet çamuru tatlısı olduğunu ve bu özel tatlının, fıstık ve kadayıfın ustalıkla harmanlanarak oluşturulan iç dolgusu sayesinde benzersiz bir tat sunduğunu söyledi. Kilimci, çikolatanın içindeki özel harcın, fıstık ve kadayıfın yoğrulup harmanlanarak oluşturulan cennet çamuru olduğunu vurguladı.

"Lezzetin sırrı cennet çamurunda"

Dubai çikolatası olarak bilinen tatlının iç dolgusunda Kilis mutfağının eşsiz tatlarından biri olan cennet çamurunun kullanıldığını ifade eden Kilimci, "Çikolatayı açtığınızda içindeki dolgunun tamamen cennet çamuru olduğunu görebilirsiniz. Bize özgü bu lezzet, fıstık ve kadayıfın ustalıkla yoğrulup harmanlanmasıyla hazırlanıyor. Aksi takdirde çikolata, bildiğimiz standart bir çikolatadan farksız olurdu" dedi.

Kilimci, 35 yıllık tatlı ustalığı deneyimiyle yıllardır Kilis'te bu tatlıyı hazırladıklarını ve Kilis mutfağının önemli bir parçası olan cennet çamurunu tanıtmaya devam ettiklerini belirterek, "Biz zaten cennet çamurunu uzun yıllardır yapıyoruz. Üzerine çikolata döküp kaymakla servis ettiğimizde ortaya çıkan tat, benzersiz bir deneyim sunuyor. Fakat son dönemde bu tatlının Dubai çikolatası olarak anılmasını doğru bulmuyoruz. Asıl olan Kilis'in cennet çamurudur" şeklinde konuştu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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