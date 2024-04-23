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Kilis'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları düzenlendi

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Kilis'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi. Kutlama etkinliklerine Kilis Valisi Tahir Şahin, kurum amirleri, çok sayıda vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kilis'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yıldönümü kutlama etkinlikleri, Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunumu ile başladı. Ardından Kilis İl Spor Müdürlüğü stadında okullar tarafından çeşitli gösterilerle kutlama etkinlikleri gerçekleşti.

Program, İstiklal Marşı'nın okunması ve günün anlam ve öneminin belirten konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, gösterilerin sunulması ile devam etti. Program, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin taktimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Kutlama etkinliklerine Kilis Valisi Tahir Şahin, kurum amirleri, çok sayıda vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gösterilere katıldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen 1. sınıf öğrencisi Badenaz Çıkoğlu, "Gösterilere katıldığım için çok mutluyum. Biz burada hem şarkılar hem de oyunlar oynadık. 23 Nisan öncesi provalar yaptık ve çok mutluyum. Herkesin 23 Nisan'ı kutlu olsun" dedi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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