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Kilis Barosu'ndan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Açıklaması

Kilis Barosu'ndan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Açıklaması
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Kilis Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Av. Şükran Tekçe, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadın hakları ve eşitlik konularında önemli mesajlar verdi. Günümüzde kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılığın devam ettiğini vurgulayan Tekçe, eşit hakların sağlanması için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Kilis Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Av. Şükran Tekçe, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Tekçe, Cumhuriyet'in ilk yıllarında kadınların Atatürk devrimleriyle eğitim, aile ve siyasette eşit haklara sahip olduğunu, ancak günümüzde yasal haklar tanınmış olmasına rağmen kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın halen devam ettiğini vurguladı.

Kadınların toplumsal, siyasal ve ekonomik alanda eşit şekilde yer almasını sağlayacak politikaların samimiyetle uygulanması gerektiğini belirten Tekçe, "8 Mart, kadınları çiçek olarak görmek değil, güçlü kadınların adalet, eşitlik, hak ve özgürlük mücadelesinin ve tarihin ta kendisidir" dedi.

Kadına yönelik şiddetin ve ayrımcılığın tamamen ortadan kalkması için mücadeleye devam edeceklerini ifade eden Av. Şükran Tekçe, "Emeğini ve gücünü ortaya koyan tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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