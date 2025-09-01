Kilis Adliyesinde Adli Yıl Açılış Töreni Gerçekleştirildi

Adli yılın açılışı dolayısıyla Kilis Adliyesinde tören düzenlendi.

Kilis'te adli yılın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Kilis Valisi Tahir Şahin, Adalet Komisyonu Başkanı Ferhat Korkmaz, Baro Başkanı Mehmet Taşcı, savcılar, hakimler ve adliye personeli katıldı. Vali Şahin, Başkan Korkmaz ve Başkan Taşcı da birer konuşma yaparak yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi.

Törende konuşan Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, "Toplumların huzur ve güven içinde yaşayabilmesi, adaletin tam, doğru ve zamanında tecellisiyle mümkündür. Adaletin üstünlüğü; sadece yargı mensuplarının değil, bütün milletimizin ortak temennisidir. Bu anlayışla, 2025-2026 adli yılına yeni bir heyecan, azim ve kararlılıkla giriyoruz. Yargı bağımsızlığını, tarafsızlığı ve adaletin herkese eşit şekilde sunulmasını en temel ilke olarak kabul ediyor; vatandaşlarımızın hak arama özgürlüğünü en güçlü şekilde korumayı görev biliyoruz. Yeni adli yıl, hukukun üstünlüğüne olan inancımızı pekiştirmek ve adalet hizmetlerini daha erişilebilir hale getirmek için bizlere yeni bir başlangıç fırsatı sunmaktadır. Bu vesileyle yeni adli yılın yargı camiamıza ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz" diye konuştu. - KİLİS