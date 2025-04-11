İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirket için karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni Özgür Özel hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli'den ilk yorum: Takdire şayan

Söz Bahçeli'de! Kritik görüşmeye ilk yorum geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça: Bir öğreniyorsun, bir unutuyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde devir teslim töreni yapıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde devir teslim töreni yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Zekeriya Akman, düzenlenen devir teslim töreniyle görevine başladı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Zekeriya Akman, düzenlenen devir teslim töreniyle görevine başladı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde rektörlük devir teslim töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 9 Nisan'da üniversite rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Zekeriya Akman, görevi Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'dan devraldı.

Rektörlük makamında düzenlenen törende konuşan Karacoşkun, görev süresi boyunca üniversitenin hem fiziki hem de akademik anlamda gelişmesi için yoğun çaba gösterildiğini belirtti. Bu süreçte kendisine destek olan rektör yardımcılarına, akademik ve idari personele teşekkür eden Karacoşkun, Prof. Dr. Akman'ın başarılı çalışmalara imza atacağına inandığını vurguladı.

Yeni rektör Prof. Dr. Zekeriya Akman ise kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkür ederek başladığı konuşmasında, üniversitenin bilimsel, akademik ve kültürel alanlarda daha ileriye taşınması için gayret göstereceklerini söyledi. Ayrıca şehir üniversite iş birliğini güçlendirerek üniversitenin sosyal ve kültürel hayatta da öncü bir rol üstlenmesini hedeflediklerini belirtti. Tören, çiçek takdimiyle sona erdi. - KİLİS

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.