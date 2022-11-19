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Kiev'den Rus ordusunun çekildiği Herson'a ilk yolcu treni

Yerel Haberler

Kiev'den Rus ordusunun çekildiği Herson'a ilk yolcu treni

Ukrayna'nın başkenti Kiev'den Rus askerlerinin çekildiği Herson kentine savaşın başlamasından bu yana ilk yolcu treni yola çıktı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'den Rus askerlerinin çekildiği Herson kentine savaşın başlamasından bu yana ilk yolcu treni yola çıktı.

Rus ordusunun geçtiğimiz hafta çekildiği Ukrayna'nın Herson kentine başkent Kiev'den aylar sonra ilk yolcu treni akşam saatlerinde yol çıktı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Herson'a ilk tren gitti. Bu bizim zafer trenimiz. Vagonlarda 'zafer' bileti alan 200 yolcu var. Bu tren gibi normal bir yaşam için her şeyiyle Herson'a döneceğiz" ifadelerini kullandı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ukrayna Herson Kiev Yerel Haberler

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