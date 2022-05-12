Kıbrıs'ın Yerel Lezzetleri ve Kültürel Ürünleri İzmirliler ile Buluşuyor

İZMİR (ANKA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu doğrultusunda tarım üreticilerini destekleyecek İzmir Tarımı mobil uygulamasının lansmanı yarın Kültürpark'ta yapılacak. Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı'nı temsilen 5 belediyeden 48 üreticinin katılacağı Kıbrıs Günleri'nde ise yerel lezzetler ve kültürel ürünler İzmirliler ile buluşacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen ve tarım üreticilerini destekleyecek İzmir Tarımı mobil uygulamasının tanıtım toplantısı yarın Kültürpark'ta 12.00'de yapılacak. Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı'nı temsilen 5 belediyeden 48 üreticinin katılacağı "Kıbrıs Günleri" kapsamında ise yerel lezzetler ve kültürel ürünler İzmirliler ile buluşacak. Başkan Tunç Soyer 12.30'da üreticilerle buluşacak.

HELLİM ÜRETİMİYLE İLGİLİ WORKSHOP

Eylül ayında uluslararası gastronomi fuarı Terra Madre Anadolu İzmir 2022'ye ev sahipliği yapmaya hazırlanan İzmir'de gastronomi hareketliliği başladı. Kıbrıs'a özgü birçok yiyeceğin ve içeceğin tanıtılacağı Kıbrıs Günleri'nde hellim üretimiyle ilgili workshop da yapılacak. Ayrıca samsı, patates köftesi, şeftali kebabı, garavolli, aytotoro çöreği, börek ve molehiya gibi ürünler de pişirilerek ziyaretçilere ikram edilecek.